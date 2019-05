21. Mai 2019, 21:51 Uhr Kostenlos im Tölzer Landratsamt Tipps zur Existenzgründung

Ein Unternehmen zu gründen und dauerhaft erfolgreich zu führen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Die IHK für München und Oberbayern unterstützt den Sprung in die Selbstständigkeit und bietet regelmäßig Beratungen für Existenzgründer an. Die Beratungsangebote richten sich ebenfalls an Unternehmensübergeber und -nachfolger. Der nächste Sprechtag in Bad Tölz ist am Donnerstag, 23. Mai, im Landratsamt Bad Tölz, Prof.-Max-Lange-Platz 1. Um vorherige Anmeldung für die Einzelgespräche wird unter der Rufnummer 08041 505/288 oder per E-Mail an andreas.ross@lra-toelz.de gebeten.