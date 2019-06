4. Juni 2019, 21:58 Uhr Kostenlos im Landkreis Beratungen bei "Albtraum Miete"

Das Thema "Albtraum Miete" steht im Zentrum der bundesweiten Aktionswoche "Schuldnerberatung zum Grundrecht auf Wohnen", die noch bis Freitag, 7. Juni, läuft. Die Helfer der Caritas-Schuldnerberatung sind telefonisch unter 08171/9 83 00 oder 08041/7 9 31 61 00 zu erreichen und persönlich an der Graslitzer Straße 13 in Geretsried, am Klosterweg 2 in Bad Tölz und im Obermarkt 7 in Wolfratshausen anzutreffen. Das Angebot ist kostenlos