Der Geretsrieder Kult-Chor Mixed Voices unter Leitung von Roland Hammerschmied bestreitet zusammen mit der Gartenberger Bunkermusik am vierten Advent zwei Weihnachtskonzerte in Geretsried. Gesungen und gespielt werden am Sonntag, 22. Dezember in der Pfarrkirche Maria Hilf Advents- und Weihnachtslieder für Chor a cappella sowie Blasorchester. Ludwig Schmid wird die Konzerte als Sprecher mit heiteren und besinnlichen Geschichten bereichern. Die Auftritte beginnen um 15.30 und um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.