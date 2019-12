Die Rock'n'Roll- und Partyband Bonny Tones besteht aus vier jungen Vollblutmusikern, die mit einer Auswahl bekannter Rock'n'Roll-Hits ihre Zuhörer stets aufs Neue zu begeistern wissen. Dieses Jahr geben Bandleader Maxi Nachtmann (Gitarre/Gesang), Timo Freyenberg (Keyboard/Gesang), Jannik Dreyer (Schlagzeug/Gesang) und Victor Vollmer (Bass/Gesang) - sie alle kommen aus Wolfratshausen - auch kurz vor Weihnachten musikalisch Vollgas mit den heißen Rhythmen der unsterblichen Songs von Elvis Presley, Chuck Berry und Bill Haley. Aber nicht nur Klassiker haben die jungen Musiker im Repertoire. Mit fetzigen Weihnachtsliedern und gutem, alten Rock'n'Roll sind sie unter dem Motto "X-Mas Rock" im D'Amato im Schützenhaus, Geltinger Straße 16 in Wolfratshausen, zu hören. Wann? Am Samstag, 21. Dezember, bereits von 19 Uhr an. Eintrittskarten gibt es bei folgenden Vorverkaufsstellen: in Wolfratshausen in der Tagesbar im Wirth-Haus und in der Caféteria der Kreisklinik am Moosbauerweg und in Geretsried bei Bücher Ulbrich sowie im Internet unter www.bar-damato.de. Die Karten kosten im Vorverkauf zwölf Euro (zuzüglich Gebühren); an der Abendkasse gibt es sie für 15 Euro.