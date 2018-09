5. September 2018, 21:59 Uhr Konzert Meister der Gitarre

Davide Tomasi und Pedro Aguiar in Iffeldorf

Mit dem Italiener Davide Tomasi und dem Brasilianer Pedro Aguiar präsentieren sich bei den Iffeldorfer Meisterkonzerten zwei junge Gitarristen, die voraussichtlich am Beginn großer Karrieren stehen. Beide konzertieren bereits mit Erfolg weltweit und sind Preisträger zahlreicher renommierter internationaler Wettbewerbe. So gewann Pedro Aguiar vergangenes Jahr den Internationalen Gitarrenwettbewerb Mozarteum Salzburg, während Davide Giovanni Tomasi den zweiten Preis beim ARD-Musikwettbewerb 2017 mit nach Hause nahm (der erste Preis wurde nicht vergeben). Am Samstag, 15. September, sind die beiden Solisten an den Osterseen zu erleben. Auf dem Programm stehen Werke und Bearbeitungen aus sechs Jahrhunderten, darunter Kompositionen von Franceso da Milano, Domenico Scarlatti, William Walton, Brett Dean, Joaquín Turina, Heitor Villa-Lobos und Johann Sebastian Bach. Beginn im Iffeldorfer Gemeindezentrum ist um 19 Uhr. Karten zu 30/25/22 Euro gibt es unter anderem beim Kartenservice Iffeldorfer Meisterkonzerte (Tel. 08856/36 95) und unter www.iffeldorfer-meisterkonzerte.de