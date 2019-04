5. April 2019, 21:42 Uhr Konzert in Schäftlarn Kinder spielen Haydn und Bartók

Zu einem Frühlingskonzert lädt das Kinderorchester Isartal am Sonntag, 7. April, nach Ebenhausen ein. Unter der Leitung von Barbara Hubbert erklingen Werke von Joseph Haydn (Sinfonie Nr. 27, G-Dur Hob I), Béla Bartók (Rumänische Volkstänze für Streichorchester) und Solobeiträge. Das Konzert in der Heilandskirche Ebenhausen (Zechstraße 40) beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Das Orchester bietet Kindern zwischen acht und 13 Jahren, die ihr Instrument schon sicher beherrschen, eine intensive Begegnung mit klassischer Musik. "Das Ziel ist, den Kindern möglichst früh das gemeinsame Musizieren in einem Ensemble auf hohem Niveau zu ermöglichen, eine gute Basisarbeit in der Kunst des Zusammenspiels und das freudige Verstehen von Musik nahe zu bringen", erklärt Franz Deutsch, Leiter der Musikwerkstatt Jugend, unter deren Dach das Kinderorchester angesiedelt ist. Barbara Hubbert hat in München und Mannheim Violine studiert und zudem eine Ausbildung für musikalische Früherziehung absolviert. Sie leitet seit 2005 das Kinderorchester Isartal der Musikwerkstatt Jugend. Ihre Schüler gewannen zahlreiche Preise beim Wettbewerb "Jugend musiziert".