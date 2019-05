9. Mai 2019, 22:10 Uhr Konzert in Sachsenkam Singend ins Jahr

"Wo man singt, da lass dich nieder. Böse Menschen haben keine Lieder." Dieses Zitat trifft sicherlich zu, wenn der Männergesangsverein Sachsenkam zu seinem "Festliches Frühlingskonzert" an diesem Freitag, 10. Mai, einlädt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Sporthalle in Sachsenkam. Das Programm an diesem Abend bestreiten die Sangesfreudigen nicht alleine. Mitwirkende sind der Kinder- und Jugendchor unter der Leitung von Maria Huß und das (Frauenchor-) Ensemble "Chorella" unter der Leitung von Cecilia Geréd. Die Solisten sind Lore März, Gabi Pult, Simon Mayerhofer und Bernhard Herz. An der Harfe sitzt Veronika Berghammer, das Akkordeon spielt Lisi Rossa. Ebenfalls dabei sind die "Junga Burschn" und das Oktett "9/8tel". Durch den Abend führt Josef Mannhart. Der Männerchor Sachsenkam steht unter der Leitung von Marcus Rummel.