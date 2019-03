8. März 2019, 22:13 Uhr Konzert in Penzberg Wilde Housemusi

Die Aktion KleinKunst Penzberg organisiert zum fünften Mal die Wirtshausmusik beim "Schmid zur schönen Aussicht", und zwar am kommenden Sonntag, 10. März, von 10.30 Uhr an. Eingeladen ist die Gruppe d'Housemusi mit Sepp Müller an Schlagwerk, Flöte, Ziach, Toni Fischer an Zither, E-Zither, Gitarre und E-Gitarre sowie Sonja Schroth an Ziach, Akkordeon und Percussion. Alle drei singen zudem und Müller zeichnet für kabarettistische Einlagen verantwortlich. D'Housemusi, dieser Name klingt nach Tradition, Gemütlichkeit und Stubenmusik. Doch die englische Schreibweise "House" vorneweg lässt bereits vermuten, dass es - wenn das Trio auf der Bühne steht - wohl doch etwas anders zugehen dürfte als bei Musikantentreffen sonst so üblich ist. "Virtuoser, freier,schräger, wilder", so heißt es in der Ankündigung. Trotzdem hat das Altbayerische durchaus seinen Platz. Die Mischung beschreiben die Veranstalter schließlich als "groovigen Landler und fetzigen Stubenrock". Der Eintritt kostet 12 Euro, Karten gibt es unter E-Mail an kleinkunst-penzberg@gmx.de