20. August 2019, 21:31 Uhr Konzert in Kochel am See Zithermusik und Texte

Michael Bissinger spielt in der Evangelischen Kirche Kochel

Besondere Termine bietet in den kommenden Tagen wieder die Evangelische Kirchengemeinde in Kochel an. Darunter am Donnerstag, 22. August, ein Konzert in der Reihe "Musik zur Abendstunde" (Beginn: 19.30 Uhr). Diesmal eingeladen ist der Zitherspieler Michael Bissinger. Wie der Name seines Programms "Ois is Zitha" vermuten lässt, sieht er sich als "musikalischer Nimmersatt". Die passenden Texte dazu liest am Donnerstag in der Evangelischen Kirche Kochel Urlauberseelsorgerin Eszter Balog. Die Veranstaltung dauert eine knappe Stunde.