4. November 2018, 21:52 Uhr Konzert in Icking Veritable Revolutionsmusik

Die "Sinfonietta Isartal" unter Leitung von Johannes Zahn meistert Beethovens Fünfte bravourös

Von Paul Schäufele

Eine musikalisch bewegte Zeit: Kaum zu glauben, dass die von der Sinfonietta Isartal in der Ickinger Grundschule präsentierten Werke in einem Zeitraum von nur drei Jahren uraufgeführt wurden. Zwischen 1808 und 1811 hörte das Konzertpublikum zum ersten Mal zwei der Hauptwerke des mittleren Beethovens - seine Schauspielmusik zu "Egmont" und die fünfte Symphonie - sowie Carl Maria von Webers erstes Klarinettenkonzert. Das Jugendorchester machte am Samstagabend unter Leitung von Johannes Zahn deutlich, welche Spannungen das frühe 19. Jahrhundert aus musikalischer Perspektive auszuhalten hatte und welche Frische doch in den oft gehörten Orchesterwerken steckt.

Es ist kein Wunder, dass sich Beethoven für Goethes Schauspiel um den niederländischen Grafen Egmont begeistern konnte. In dem Sturm-und-Drang-Drama mischen sich Politisches und Privates, Traumvisionen und schreckliche Realität, formale Neuerung und dramatische Geschlossenheit. Für Beethoven die Möglichkeit, seiner Sympathie für revolutionäre Ideen in der Schauspielmusik Ausdruck zu verleihen.

Die Sinfonietta spielt die Ouvertüre ohne falsche Scheu vor den Akzenten auf sonst unbetonten Taktteilen, verbreitet paukenknallenden Freiheits-Enthusiasmus und schafft es dabei auch, Kontraste herauszuarbeiten. Mit großer Zartheit gestaltet Zahn, Conducting Fellow an der American Academy of Conducting in Aspen, die Seufzerfiguren in den Streichern. Dass nicht alle Einsätze als Punktlandung gelingen, ist zu verzeihen, auch angesichts des mitreißenden Schlussjubels, der die Ohren frei macht für Fidelis Edelmann, der den Solopart in Webers Klarinettenkonzert übernommen hat.

"Con duolo", klagend, soll die erste Phrase der Klarinette klingen. Unterstützt von einem sensibel begleitenden Orchester schafft Edelmann genau das: Ohne ins Sentimentale abzurutschen, zeichnet er mit enormer Klangkultur die Melodielinien. Die Sinfonietta begleitet mit sparsamem Vibrato und einem schlanken Klang, der den gerundeten Ton Edelmanns gut ergänzt. Absolut souverän nimmt er die virtuosen Läufe. Bei Edelmanns Spiel kommt einem vielleicht das berühmt gewordene Diktum in den Sinn, das ein zeitgenössischer Rezensent auf den Mozart-Klarinettisten Anton Stadler münzte: "Hätt's nicht gedacht, dass ein Klarinet menschliche Stimme so täuschend nachahmen könnte." So substantiell ist sein Parlando - ein Klarinettist als Erzähler.

Die Fähigkeit, sein Instrument zum Singen zu bringen, kann der junge Solist im langsamen Satz beweisen. Über einer weiten C-Dur-Klangfläche, die Tiefe gewinnt durch ungewöhnlich starke Betonung der Bassstimmen, zieht sich die schlichte Melodie der Klarinette bis zu jener rätselhaften Horn-Passage, die die Hornisten der Sinfonietta wunderbar differenziert darbieten. Der Adagio-Satz wird dadurch zum Ruhepunkt vor dem leichtfüßigen Rondo, in dem alle romantische Moll-Stimmung aufgehoben ist zugunsten eines lebhaften Dialogs zwischen Solist und Tutti. Direkt komische Qualitäten gewinnt diese Kommunikation durch den verschmitzt plaudernden Klarinettisten auf der einen Seite, dem ein umso energischer Paroli bietendes Orchester auf der anderen gegenübersteht. Verdiente Bravo-Rufe nach einer atemraubenden Stretta.

Immer ein Wagnis: Beethovens Fünfte aufs Programm zu setzen. Oft gehört, und zu präsent die Referenzaufnahmen der vergangenen hundert Jahre. Die Jungmusiker finden einen eigenen Zugang: Tempo- und spannungsreich, geradeaus und "con brio"- veritable Revolutionsmusik, die den Bogen zum Beginn des Abends schließt. Den Beginn nimmt Zahn als panisches Staccato, dessen Drängen sich durch die gesamte Symphonie ziehen wird. Ohne größere Temposchwankungen und bei relativ klarem Tuttiklang wird das (bei Beethoven kommt das häufig vor) spärliche Motivmaterial fortgesponnen, und führt folgerichtig in die Schlusssteigerung. Spätestens hier wird klar, dass die Stärke des etwa 50-köpfigen Orchesters in der Dramaturgie liegt: Unter Zahns Leitung wirkt der gesamte Satz wie auf einem Atemzug.

Das kommt auch im zweiten, dem Variationensatz, zur Geltung. Zwar wird die Arbeit am Detail nicht vernachlässigt - besonders die Celli überzeugen durch die minutiöse Ausgestaltung des immer weiter sich verfeinernden Themas - aber im Ganzen scheint das Fernziel immer vor Augen. Und so wirkt auch das schwungvolle Scherzo eher als atmosphärisch dichte Überleitung zum großen Finale. Zahn, sonst strukturalistisch zurückhaltend schlagend, gönnt sich ausladende Gesten für diesen revolutionären "éclat triomphal", mit maximaler Spielfreude vorgetragen. Ein Gänsehaut-Moment: die unvermittelte Scherzo-Reprise, gespenstisch dumpf interpretiert in dem blendenden C-Dur-Klangbad. Lang anhaltender Beifall aus voll besetzten Stuhlreihen setzt den symphonischen Jubel nahtlos fort.