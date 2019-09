Als Ami Warning 2014 als gerade einmal 18-Jährige mit ihrer erstaunlichen Stimme zum ersten Mal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auftrat, sang sie ihre eindringlichen, nachdenklich stimmenden Lieder noch auf Englisch. Nun - bei ihrem mittlerweile m dritten Album - hat sie sich für Deutsch enbtschieden, die andere ihren beiden Muttersprachen. Ihr Stil ist poppiger geworden, ihre Texte stehen jedoch noch mehr im Vordergrund als bei ihrem ersten Album. Den Proberaum und oft genug auch die Bühne teilt sie mit ihrem Vater, dem Reggae-Musiker Wally Warning, altbekannt in der Münchner Offbeat-Szene. Gemeinsam spielten sie ein wunderbares Konzert am Loisachufer in diesem Sommer. Nun kann man Ami Warning solo erleben: Am Freitag, 6. September stellt sie im Geltinger Hinterhalt in einer Vorpremiere ihr drittes Album "Momentan" vor, mit melancholisch-nachdenklichen Songs, die viel Soul in sich tragen. Ihr Auftritt ist das erste Konzert nach der Sommerpause der Kulturbühne in Geretsried. Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass von 19 Uhr an.