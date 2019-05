12. Mai 2019, 21:54 Uhr Konzert in der Grundschule Pfannkuch singt

Werke von Brahms, Ives, Debussy, Ravel, Wolff und anderen großen Komponisten präsentieren der Tenor Nikolaus Pfannkuch und die Pianistin Rebeka Stojkoska bei einem Liederabend am Sonntag, 19. Mai, in der Aula der Grundschule Südstraße in Penzberg. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die jungen Musiker haben in ihr neues Liedprogramm bedeutende und künstlerisch prägende Komponisten des 19. und 20. Jahrhunderts aufgenommen, die bestechend intensiv und lebendig die Welt der Lieder bereichert haben. Pfannkuch trat unter anderem im Rahmen der Osterfestspiele der Berliner Philharmoniker im Theater Baden-Baden auf und konzertiert neben dem Liedgesang in zahlreichen Oratorien, etwa von Händel, Bach und Mendelssohn. Im September wird er als Jaquino in Beethovens "Fidelio" mit dem Freiburger Barockorchester unter der Leitung von René Jacobs zu hören sein. Die Pianistin Stojkoska ist Preisträgerin internationaler Wettbewerbe für Klavier und Kammermusik. Sie konzertiert deutschlandweit und war mehrmals beim Bonner "Schumannfest" zu hören.