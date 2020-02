Es ist schon zwei Jahre her, seit das Vokalensemble Mixed Voices zum letzten Mal in Bad Tölz auftrat. Das ändert sich nun. Der Chor kommt am nächsten Samstag, 8. Februar, zu einem Konzert wieder einmal in die Kreisstadt, und zwar in den Saal des katholischen Pfarrheims Franzmühle an der Salzstraße. Bevor sich die Sängerinnen und Sänger in den kommenden Jahren der geistlichen Musik zuwenden, präsentieren sie in Bad Tölz unter der Leitung von Roland Hammerschmied noch einmal das weltliche Programm, das sie derzeit einstudiert haben. Dabei soll für jeden Geschmack etwas dabei sein, der Bogen spannt sich in dem Konzert von Oldies über Stücke der Rock- und Popmusik bis hin zu modernen Volksliedbearbeitungen. Das Konzert in der Tölzer Franzmühle beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist - wie immer bei Konzerten des Ensembles Mixed Voices - frei.