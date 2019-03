3. März 2019, 21:38 Uhr Konzert in Bad Tölz Musikalischer Weltritt

"Dahoam und retour", so heißt das neue Programm der Unterbiberger Hofmusik. "Ein furioser musikalischer Ritt rund um den Globus, auch wenn die Musik in den ersten Sekunden noch heimatlich verortbar scheint: ,Typisch bayerisch' glaubt man hier zu wissen, wenn die ausgefuchsten Musiker der Unterbiberger Hofmusik loslegen, um sich schon bald darauf jenseits der Alpen - oder auch ganz woanders - wiederzufinden", heißt es in der Ankündigung. Überprüfen lässt sich das bei einem Konzert in Bad Tölz: Dort tritt die Gruppe um das Ehepaar Irene und Franz Himpsl und ihre drei Söhne Xaver, Ludwig und Franz am kommenden Freitag, 8. März, auf. "Seit über zwei Jahrzehnten überschreiten die Himpsls, zusammen mit hochkarätigen Gastmusikern, musikalische Grenzen und pflegen dabei eine unorthodoxe Kombination aus traditioneller Blasmusik mit Jazz und Einflüssen aus aller Herren Länder. Markenzeichen der Unterbiberger Hofmusik ist das virtuose Verschmelzen der Genres mit traditionell heimischer Volksmusik", betonen die Veranstalter. Das Konzert der Gruppe in Bad Tölz findet im Gasthaus Kellner & Hühnlein statt (Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr). Karten kosten im Vorverkauf 19 Euro, an der Abendkasse 21 Euro.