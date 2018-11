18. November 2018, 22:28 Uhr Konzert Heimspiel im Hollerhaus

Stephanie Lottermoser ist eine internationale Jazzgröße. In Irschenhausen zeigt sich die Wolfratshauserin aber ganz entspannt

Von Susanne Hauck, Icking

Als "Weltstar aus Wolfratshausen" wird sie in der Programmwerbung fürs Konzert im Irschenhauser "Hollerhaus" angekündigt. Auch wenn das ein wenig hoch gegriffen ist - schon weil die Nummer eins am Saxofon zufällig ums Eck wohnt und Klaus Doldinger heißt: Stephanie Lottermoser hat's drauf, und sie ist auf dem Weg nach oben. Die 35-jährige Blondine ist weit mehr als die Vorzeige-Frau an diesem männerdominierten Instrument. Ihr Name gilt etwas in der Jazzszene.

Wie sie da so steht auf der Bühne, die so winzig ist, dass sie den fünften Musiker zuhause lassen musste, wirkt sie vollkommen natürlich. Schmal und hübsch ist sie, und ganz zurückhaltend in schwarz gekleidet. Die große Diva liegt der gebürtigen Wolfratshauserin nicht, sie ist mehr der Kumpeltyp, und sie geht ganz in ihrer Musik auf. Zwischen den Songs plaudert sie mit dem Publikum im Hollerhaus, das bis auf den letzten Platz besetzt ist. Dass sie dabei den einen oder anderen Lehrer begrüßen kann, freut die ehemalige Schülerin des Geretsrieder Gymnasiums. Wegen der Bigband dort sei sie überhaupt zum Jazz gekommen, erzählt sie. Deren Leiter Horia Dinu Nicolaescu habe immer den Klassiker "Harlem Nocturnes" spielen lassen. "Wegen diesem Lied wollte ich unbedingt Saxfon lernen und in der Bigband spielen."

Dass ein 14-jähriger Teenager für die Nischenmusik Jazz ins Schwärmen gerät, und nicht für Techno oder Hip-Hop, ist ziemlich ungewöhnlich. Lottermoser studierte an der Münchner Musikhochschule, wurde schon mit 17 ins Landesjugendjazzorchester aufgenommen, gewann Preise und ein Stipendium für Paris, trat in Europa und Übersee auf. Vier Solo-Alben hat sie mittlerweile veröffentlicht, das neueste in Zusammenarbeit mit dem namhaften amerikanischen Produzenten Steve Greenwell, der sonst Sängerinnen wie Joss Stone produziert. Von dem im Februar 2018 erschienenen "This Time" stammen auch viele der Lieder, die sie am Freitagabend präsentiert.

Lottermoser ist eine eigenständige Musikerin, die ihre Songs selbst komponiert und textet. Und sie nimmt sich die Freiheit heraus, Jazz mit Pop, Funk und Soul zu mischen. Unverwechselbar ist ihr Stil, mit dem sie souverän zwischen Gesang und Saxofon hin- und herwechselt. Sie selbst ist aus Hamburg angereist, wo sie seit September wohnt. "Ich bin nur mit zwei Koffern aus München weg", sagt Lottermoser in Irschenhausen. "Das ist sehr befreiend." Ihre Musiker stammen jedoch aus Berlin. Ein bisschen dauert es deshalb, bis sich die vier eingespielt haben und der Sound wie aus einem Guss wirkt. Vor allem Keyboarder Till Sam muss damit kämpfen, dass sein Instrument wegen der störenden Deckenleuchte ein ungewohntes Brummen erzeugt. Die drei Jungs sind Profis, Drummer Julian Külpmann hat mit Udo Lindenberg "Hinterm Horizont" eingespielt, und Bassist Thomas Sieger war schon mit Sarah Connor unterwegs. Aber dieser Abend gehört Stephanie Lottermoser.

Dass sie überhaupt mal wieder im Lande weilt, ist Mama Lottermoser und "Hinterhalt"-Chefin Assunta Tammeleo zu verdanken. Beide haben der jungen Jazzmusikerin ans Herz gelegt, doch mal im Hollerhaus aufzutreten. "So kam es, dass sie sich einfach bei mir gemeldet hat", freut sich Veranstalterin Lia Schneider-Stöckl.

Besonders nach der Pause gelingen Lottermoser und ihrer Band große Momente. Keyboard, Bass und Drums weben den Soundteppich, bis das Saxophon effektvoll einsetzen kann. Lottermoser treibt den Rhythmus mal kraftvoll voran, mal lässt sie ihr Instrument bewusst verhalten erklingen. Schön und eigenwillig sind auch die Interpretationen amerikanischer Songklassiker wie "Georgia On My Mind" oder "These Boots are made for walking". Die Gedanken lösen sich vom Hier und Jetzt, den Musikern gelingt es spielend, das Publikum mit auf eine groovige Reise zu nehmen. Ins Hollerhaus sind außer den Freunden der Musikerin viele langjährige Jazzfans gekommen, denen das Konzert sehr gefällt. Auch wenn ihnen, wie sie sagen, der Name Lottermoser bis jetzt nicht geläufig war. Eine Wissenslücke, die an diesem Abend geschlossen wird. Das Internet-Lexikon Wikipedia jedenfalls hat die junge Frau längst zur Kenntnis genommen. Im Eintrag zu Wolfratshausen findet sich unter "Persönlichkeiten": Stephanie Lottermoser, geboren 1983, Jazzmusikerin.