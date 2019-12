Besinnliches Adventssingen in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Münsing

Ein "besinnliches Adventssingen" beginnt am Sonntag, 15. Dezember, um 16 Uhr in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Münsing. Gemeinsam musizieren die Münsinger Turmbläser, die Münsinger Sängerinnen (im Foto), die Zitherpartie und der Gesangverein Münsing-Ammerland, welcher zur Veranstaltung einlädt. Markus Huber führt mit Texten, die zum Nachdenken anregen, durch den Nachmittag. Der Eintritt ist frei. Spenden für einen guten Zweck sind willkommen.