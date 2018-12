9. Dezember 2018, 21:54 Uhr Konzert Cool Jazz im Hinterhalt

Die stilistische Bandbreite der im Jahr 2012 gegründeten Jazz-Combo DC Alcodas umfasst neben Real-Book-Standards aus den Bereichen Swing, Bebop und Cool Jazz auch eigene Arrangements. Temperamentvolle Latin-Nummern und Titel aus Blues und Funk runden das Repertoire ab. Die Zuhörer erwartet eine dynamische Mischung aus Instrumentalstücken und Gesangseinlagen. Die Besetzung aus Gesang, Trompete, Kontrabass, Piano und Schlagzeug orientiert sich an der klassischen Quintett-Besetzung im Stile der Jazz-Combos der Fünfziger- und Sechzigerjahre. Beginn der Veranstaltung ist am Freitag, 14. Dezember, um 20.30 Uhr in der Kulturbühne "Hinterhalt", Leitenstraße 40, in Gelting. Karten können im Voraus bei Bücher Ulbrich in Geretsried, bei Intersport Utzinger in Geretsried oder per Mail unter info@hinterhalt.de erworben werden.