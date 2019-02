1. Februar 2019, 21:57 Uhr Konzert Clowneske Klarinetten

"Les Bons Becs" verbinden in Geretsried Blasmusik mit Theater und Tanz

Von Anja Brandstäter, Geretsried

Die fünf Musiker der Gruppe Les Bon Becs treten in weißen Anzügen auf - und verzaubern das Publikum im Showroom der Geretsrieder Instrumentenfirma Buffet Crampon mit großer Spielfreude, Tanz und französischem Humor. Dabei haben sie neben ihren Klarinetten "made in France" auch einige selbst gebaute Instrumente dabei. Beispielsweise dient ein Plastikschlauch mit Mundstück und Plastiktrichter als Klarinettenersatz. "Das kann man alles im Baumarkt kaufen", sagt Florent Héau und entlockt diesem Objekt unerwartet zauberhafte Töne. Clownesk zeigen die fünf Musiker, wie Rhythmus ihre Musik bestimmt.

Bereits seit zwanzig Jahren arbeiten Florent Héau, Eric Baret, Laurent Bienvenu, Yves Jeanne und Bruno Desmouillieres als Formation Les Bons Becs zusammen. Mit ihrer Show sind die Profimusiker weltweit unterwegs. Bruno Desmouillieres ist Perkussionist, die anderen vier Klarinettisten. Alle fünf haben auf dem Konservatorium neben Musik auch Theater- und Tanztechniken gelernt, die sie in ihrem Programm umsetzen. So mangelt es nicht an skurrilen Szenen: Zur Musik der vier Klarinettisten zwängt sich Bruno Desmouillieres auf der Bühne nach vorne, um einen Notenständer aufzubauen. Das gelingt ihm aber nicht. Immer wieder fällt das labile Konstrukt zusammen und kommt dabei mit einer Triangel in Konflikt.

Geschickt arrangieren die Musiker Klassik-Ohrwürmer mit Jazz, Bossa Nova, Mambo oder Pop-Songs. Sie interpretieren auf überraschende Weise zum Beispiel "Habanera" aus Georges Bizets Oper "Carmen", den Jazz-Song "Minnie the Moocher" von Cab Calloway oder "Billie Jean" von Michael Jackson. Hierfür haben die Künstler sogar den Moonwalk einstudiert.

Für den Filmschlager "Singin' in the Rain" aus dem Jahr 1929 hat sich Florent Héau Steppschuhe angezogen und einen roten Regenschirm mit auf die Bühne genommen. Atemberaubend gibt er mit seinen Schuhen den Ton an.

Was so locker, leicht und lustig erscheint, folgt einer durchdachten Inszenierung. Hierfür haben sich Les Bons Becs die französische Chansonsängerin, Schauspielerin und Theaterregisseurin Caroline Loeb an die Seite geholt. Mit stürmischem Applaus bedankt sich ein begeistertes Publikum für einen heiteren Abend auf höchstem Niveau.

Schon lange hat sich herumgesprochen, dass die Instrumentenbaufirma Buffet Crampon ein außergewöhnliches Programm in ihrem Showroom bietet. Auch dieses Neujahrskonzert wurde zu einem guten Zweck veranstaltet. Zwar war der Eintritt kostenlos, der Veranstalter hat aber ausdrücklich um Spenden zugunsten der Bläserklasse des Geretsrieder Gymnasiums gebeten, das sich einer hervorragenden Musikpflege verschrieben hat. Auch einige Schüler waren zusammen mit ihrem Lehrer Alfred Menzinger im Publikum. Menzinger ist Orchestermusiker und übt zwei Stunden pro Woche mit den Schülern der fünften und sechsten Klasse. Später wechseln die Schüler in das Schulorchester oder in die Big Band. "In unserer Schule haben wir alle Blasinstrumente, die man sich vorstellen kann", erzählt der zehnjährige Nepomuk. Er lernt Saxophon, sein elfjähriger Bruder Valentin hat sich das Euphonium ausgesucht. "Die Instrumente müssen ab und zu repariert werden", sagt Menzinger. Auch für neue Noten sollen die Spenden dienen.

Für die Konzerte muss der Showroom frei geräumt werden. Normalerweise ste-hen dort unter anderem Tubas zur Ansicht. Internationale Künstler kaufen dort ihre Instrumente und lassen sie nach persönlichen Anforderungen anpassen. Les Bons Becs nach Geretsried zu holen, war für Buffet Crampon nicht schwer, denn Ensemblemitglied Eric Baret ist ein Mitarbeiter der Firma. Er ist in der Entwicklung der Instrumente tätig und berät Künstler beim Kauf.