18. September 2018, 22:02 Uhr Konzert Barock im Quartett

Konzert mit Corelli, Eccles und zweimal Bach

Corelli, Eccles, Johann Sebastian und Carl Philipp Emanuel Bach stehen bei einem Barockkonzert in der katholischen Kirche Sankt Andreas in Wolfratshausen auf dem Programm. Es musizieren Sigrid von Kracht und Josi Vorbuchner, Violine, Claudia Weiss, Cello, und Mark Ehlert, Cembalo. Zur Aufführung kommen Triosonaten von Bach Vater und Sohn, la Folia von Arcangelo Corelli, eine Cello-Sonate von Henry Eccles und eine Violinsonate aus der Bachfamilie, die nicht zweifelsfrei zugeordnet werden kann. Das Konzert findet am Sonntag, 30. September, von 17 Uhr an statt.

Sigrid von Kracht und Josi Vorbuchner studierten Violine in München, spielen beide derzeit beim Freien Landestheater Bayern und unterrichten an der Musikschule Wolfratshausen. Die Cellistin Claudia Weiss, in Wien geboren, spielt in verschiedenen Münchner Orchestern und unterrichtet an der Musikschule Geretsried. Über die Stationen Bremen, Paderborn und München kam der Organist und Kirchenmusiker Mark Ehlert nach Wolfratshausen; er leitet in der Pfarrei Sankt Andreas seit 2015 die Kirchenmusik.

Erste Begegnungen der vier Musiker gab es schon vor mehreren Jahren. Die Idee eines gemeinsamen Konzerts ist währen der Orchestermessen an den Feiertagen in Sankt Andreas entstanden, berichtet Vorbuchner.