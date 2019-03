31. März 2019, 21:54 Uhr Komparsen gesucht Ein Bier mit Bezzel und Schwarz

Sebastian Bezzel (links) und Simon Schwarz sind am Dienstag im "Gasthaus" in Bad Tölz.

Die Schauspieler drehen im Landkreis

Für Fans ein Muss: Die Schauspieler Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, die mit den Eberhofer-Krimis vom "Sauerkraut-Koma" bis zum "Schweinskopf al dente" bekannt geworden sind, drehen im Landkreis. Am Dienstag, 2. April, können Besucher sie im Tölzer "Gasthaus" live erleben - falls sie sich als Komparsen anmelden. Unter dem Titel "Die Grenzgänger" schickt das Bayerische Fernsehen die beiden auf Entdeckungstour. Damit beginnt der BR ein sogenanntes "Factual-Format", eine Mischung aus Reisedokumentation und Impro-Sitcom: Ein Österreicher und ein Bayer machen sich auf die Reise zu verschiedenen Orten diesseits und jenseits der Grenze des Freistaats. Vier Folgen zeigt der BR von Montag, 1. Juli, an wöchentlich um 20.15 Uhr. Mit von der Partie ist auch die Unterbiberger Hofmusik, und zwar an diesem Dienstag im "Gasthaus". Für die Aufnahmen dort brauchen die Unterbiberger "ein bisserl Publikum". Sie fragen: "Wer hat Lust, um 16 Uhr für eine Stunde und ein Bier vorbeizukommen?" Bezzel und Schwarz werden dabei sein.

Wer teilnehmen möchte sollte sich per Mail an xaver@unterbiberger.de anmelden