Bürgermeister Michael Grasl (FW) will hart bleiben: Ein weithin sichtbares, negatives "Wahrzeichen" dürfe Münsing mit dem bei Holzhausen geplanten Mobilfunkmast nicht bekommen, sagt er. Denn nur unweit des kleinen Dorfes will die Deutsche Telekom auf freiem Feld eine 40 Meter hohe neue Anlage errichten. Dafür hat eine Tochtergesellschaft im Juli einen Bauantrag gestellt, womit sich der Gemeinderat am 10. September befassen wird. Der Kommune bleibe nun nichts anderes übrig, als die Pläne abzulehnen, kündigte der Bürgermeister am Montag an. "Wenn die Telekom nicht reden will, müssen wir Konsequenzen ziehen."

Noch erscheint Holzhausen mit der Pfarrkirche auf dem Hügel weitgehend wie eine bayerische Bilderbuchidylle. Deshalb will die Kommune ein Teilflächennutzungsplanverfahren starten, um einen landschaftsverträglicheren Standort zu finden. Das Rathaus setze darauf, dass das Tölzer Landratsamt die Rückstellung des jetzigen Bauantrags billige, sagt Grasl. "Dann ist die Anlage ausgebremst."

Von der Telekom fordert Münsings Bürgermeister, ein Dialogverfahren mit der Kommune zu beginnen. Mit dem Telekommunikationsunternehmen hat ein privater Grundstückeigentümer einen Pachtvertrag für das Feld bei Holzhausen unterzeichnet. Für ein alternatives Standortkonzept arbeitet das Münsinger Rathaus mit dem Büro Funktechanalyse zusammen. Außerdem ist nun für die Verwaltung der von der Bürgerinitiative früher eingeschaltete Rechtsanwalt tätig.

Gegen die Telekom-Pläne begehrt die Bürgerinitiative "Kein Mobilfunkmast in Holzhausen" (BI) auf. Mehr als 1000 Münsinger haben bereits unterschrieben, um das Projekt am angedachten Standort zu verhindern. Sie befürchten Gesundheitsschäden für Mensch und Tier.

Von einer "sehr großen Erwartungshaltung" an die Kommune spricht daher Bürgermeister Grasl. "Allerdings wird es ganz schwierig, Alternativen zu finden", schildert er. Infrage kommende Grundstücke könnten in Privatbesitz sein. Das erschwere eine Lösung für die Kommune.

Nach den Plänen der Bundesregierung soll das Mobilfunknetz der Zukunft Staatsstraßen flächendeckend abdecken. Darin sieht Münsings Bürgermeister auch einen möglichen Ansatzpunkt gegen das Vorhaben der Telekom. Denn um die durch Holzhausen von Nord nach Süd führende die Staatsstraße funktechnisch abzudecken, sei der jetzt debattierte Standort nicht optimal. "Es kann sein, dass es bessere gibt", sagt Grasl. Jedenfalls bewerte dies das für die Kommune tätige Fachbüro so.

Lange war Münsing von Plänen für Mobilfunkanlagen verschont geblieben. Die Kommune habe in den vergangenen 13, 14 Jahren stets auf bestehende Anlagen entlang der Garmischer Autobahn verwiesen, sagt Grasl. Spurlos werde aber auch der Mobilfunk nicht an Münsing vorübergehen. "In jedem Fall wird ein Standort immer wahrnehmbar sein und sich nicht unsichtbar machen", erklärt er. Erst einmal wird die Kommune nur ein Flächennutzungsplanverfahren rund um Holzhausen vorantreiben. Die gesamte Kommune einzubeziehen, wäre uferlos, sagt Grasl. Er rechnet mit einem langwierigen Verfahren. "Das wird Jahre dauern."