Die SPD in der Gemeinde Kochel am See wird bei den Kommunalwahlen nicht für eine Einheitsliste zur Verfügung stehen. Das teilt der Ortsverein in einer Pressemeldung mit und begründet dies unter anderem mit der aktuellen Gemeindepolitik: "Derzeit gibt es viel Geheimdiplomatie und zu wenig Informationen, zu viel nichtöffentliche Beratungen und zu wenig Dialog nach außen", heißt es in dem Schreiben, das die beiden Ortsvorsitzenden Bernhard Schülein und Klaus Barthel unterzeichnet haben. "Wir wollen ein Höchstmaß an Transparenz und Bürgerbeteiligung. Unterschiedliche Meinungen, die es immer gibt, müssen erkennbar sein", so die Vorsitzenden weiter. Und: "Wir wollen bessere Chancen für jüngere und neue Kandidatinnen und Kandidaten als eine Einheitsliste sie bieten kann." Das gelte auch für die Ortsteile der Kommune.

Schülein und Barthel erklären weiterhin, dass die SPD in der Gemeinde "immer offen für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger" war, die ein "gemeinsames Verständnis der Gestaltung der Zukunft unseres Gemeinwesens und des Stils des Umgangs miteinander verbindet." Auf der SPD-Liste zur Wahl des Gemeinderats standen stets auch Bewerberinnen und Bewerber ohne Parteizugehörigkeit. "Sacharbeit zum Wohl der Gemeinde standen und stehen für uns stets im Vordergrund." Was die Personen auf der Liste verbinde, seien gemeinsame Grundsätze und Ziele.

Auf einer Einheitsliste, wie sie laut SPD der Bürgermeister anstrebt, werde nicht deutlich, wer für was steht. "Wir wollen, dass die mündigen Bürgerinnen und Bürger sich orientieren und eine sachbezogene Wahlentscheidung treffen können", sagen Schülein und Barthel. Damit sich möglichst viele Mitbürgerinnen und Mitbürger für die Arbeit des Gemeinderates interessieren, sich engagieren und an der Wahl beteiligen, rufen die Kochler Genossen dazu auf, auf ihrer offenen Liste mitzumachen.