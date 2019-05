27. Mai 2019, 16:45 Uhr Kommunalwahlen 2020 SPD wählt Bürgermeisterkandidaten

Die Wolfratshauser Ortsverein hat schlägt am Dienstag vor, wer für die Sozialdemokraten gegen Klaus Heilinglechner antreten soll. Entscheiden müssen die Mitglieder.

Von Konstantin Kaip

Viel Zeit bleibt der SPD nicht, um die Wunden des erneut bitteren Ergebnisses bei der Europawahl zu lecken. Schließlich stehen im kommenden Frühjahr die Kommunalwahlen an, der Wahlkampf beginnt. Die Wolfratshauser SPD wird ihn bald mit einem Gesicht verknüpfen: Am Dienstag, 28. Mai, wird der Ortsverein in einer demokratischen Aufstellungskonferenz einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters nominieren. Alle Wolfratshauser SPD-Mitglieder können an der Wahl teilnehmen. Der Vorstand des Ortsvereins habe sich einstimmig auf einen Kandidaten geeinigt, der den Mitgliedern am Dienstag vorgestellt werde, sagt der Ortsvorsitzende Peter Fasching. In der Einladung habe er aber auch betont, dass weitere Kandidaten herzlich willkommen seien. Und jedes SPD-Mitglied könne sich auch selbst zur Wahl stellen.

Einen Namen will Fasching vorher offiziell nicht bekannt geben. Er erklärt jedoch: "Wir stellen keinen Unbekannten auf." Unter Berufung auf die "Gerüchteküche" ist in den vergangenen Tagen Manfred Menke, der stellvertretende Fraktionssprecher im Stadtrat, als Kandidat gehandelt worden. Der gebürtige Sauerländer war von 2009 bis 2015 Vorsitzender des Wolfratshauser Ortsvereins und ist seit zwölf Jahren Parteimitglied. Der gelernte Elektrotechnik-Ingenieur, der seit 25 Jahren in Wolfratshausen wohnt und dort nach seiner Umschulung als Lehrer im Waldramer Gymnasium Sankt Matthias tätig ist, sitzt seit 2014 im Wolfratshauser Stadtrat. Dort tritt er eher als Mann der leisen Töne in Erscheinung. In seinen Beiträgen, die er oft mit einem typisch westfälischen "Ich sach' ma so..." einleitet, bemüht sich Menke um konstruktive Moderation, scharfe Kritik überlässt er anderen.

Zum Beispiel Fritz Meixner. Der Fraktionssprecher im Stadtrat wollte schon bei der Kommunalwahl 2014 als Parteifreier für die SPD Bürgermeister werden und schaffte es auch in die Stichwahl, wo er allerdings mit 44,1 Prozent der Stimmen Klaus Heilinglechner von der BVW unterlag. Meixner, der als Geschäftsführer des Kinder- und Jugendfördervereins (KJFV) ein hohes Ansehen bei sämtlichen Stadträten genießt, ist genau wie Menke in seiner ersten Legislaturperiode. Im Stadtrat aber ist der umtriebige Franke deutlich präsenter. Meixner spart nicht mit zum Teil auch heftiger Kritik am Bürgermeister und ist als Fraktionssprecher sehr aktiv. Zahlreiche Anträge, wie etwa die gemeinsame Initiative mit BVW und Grünen für die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum und zuletzt die Einführung der Bürgermedaille für Ehrenamtliche, hat er angestoßen oder mitgestaltet. Bereits am Anfang der Legislaturperiode hat der Sozialpädagoge die Vermietung der ehemaligen Landwirtschaftsschule an die HEP-Schule vermittelt. Beim Langzeitprojekt Sanierung und Erweiterung der Mittelschule hat er sich in der Arbeitsgruppe engagiert, erst kürzlich hat ihn der Stadtrat einstimmig zum neu geschaffenen Schulentwicklungsreferenten bestellt. Unter all diesen Gesichtspunkten wäre es überraschend, wenn Meixner es nicht noch einmal probieren würde, Bürgermeister zu werden. Auf Anfrage will sich er sich aber nicht zu der Frage äußern und verweist auf die Versammlung am Dienstag. Auch Menke will seine Kandidatur weder bestätigen noch dementieren.

Und was ist mit den Frauen? Ingrid Schnaller, Werbekreis-Chefin und Mitglied im Vorstand des SPD-Ortsvereins, käme für eine Kandidatur durchaus in Frage. Die Gepflogenheiten im Rathaus kennt sie ja von ihrem Mann, dem Zweiten Bürgermeister Fritz Schnaller, der für eine Kandidatur bereits zu alt ist. "Wir wollen es den Mitgliedern überlassen, zu entscheiden", sagt sie nur. Vorab über Kandidaten und Gründe zu sprechen, sei "unfair".

Wie der Ortsvorsitzende Fasching sagt, hat sich die Wolfratshauser SPD Zeit gelassen mit der Auswahl des richtigen Kandidaten. Bereits im Januar 2018 habe man über die Kommunalwahl gesprochen. "Der eine oder andere hat die Hand gehoben und gesagt, dass er sich das vorstellen könnte." Mit jedem habe er dann Anfang dieses Jahres erneut Gespräche geführt. Zum Teil hätten sich die "persönlichen Blickwinkel" in der Zwischenzeit geändert. Es gebe jedoch einen Kandidaten, der sehr motiviert und "gut in der Partei verankert" sei. Vorstand und Fraktion seien sich einig. "Wir wollen keinen Parteisoldaten, der in den Kampf zieht, weil er soll", sagt Fasching. "Sondern einen, der es wirklich mit Herzblut will."

Dienstag, 28. Mai, Flößerei, 19.30 bis 21 Uhr