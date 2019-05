28. Mai 2019, 22:00 Uhr Kommunalwahl in Wolfratshausen Menke macht´s

Das Geheimnis ist gelüftet: Die Wolfratshauser SPD hat einstimmig ihren Bürgermeisterkandidaten gewählt.

Von Claudia Koestler

Das Geheimnis ist gelüftet: Die Wolfratshauser Sozialdemokraten schicken Manfred Menke ins Rennen um das Amt des Bürgermeisters. In der Aufstellungsversammlung des Ortsvereins am Dienstagabend wählten 21 der 21 anwesenden Stimmberechtigten den 60-jährigen Lehrer, der innerhalb der SPD keinen Gegenkandidaten hatte.

Bei seiner ersten Rede als Bürgermeisterkandidat wirkte Menke so ruhig wie vernunftbetont, fast zurückgenommen, und er überließ es anderen, mit breiter Brust und emotionaler Überzeugung für ihn werben.

"Ein besserer Bürgermeister kommt nicht von allein", eröffnete etwa der Zweite Bürgermeister Fritz Schnaller, in Abwandlung des SPD-Spruchs "Ein besseres Leben kommt nicht von allein."

"Ein Bürgermeister sollte folgende Fähigkeiten haben: er sollte auf Menschen zugehen können, kommunikativ sein, zuhören können", zählte Schnaller auf. Er sollte zudem "offen, umfassend und ehrlich kommunizieren und die Zusammenarbeit mit allen und einen guten zwischenmenschlichen Umgang pflegen", ergänzte er. Dieses Anforderungsprofil passe für ihn auf Menke, und so überließ er dem gebürtigen Sauerländer die Bühne, um sich und seine Schwerpunkte vorzustellen.

Menke selbst erklärte eingangs, dass er "Respekt vor dem Amt" habe und es keine leichte Entscheidung gewesen sei, zumal er - das gab er freimütig zu - nicht wirklich genau wisse, was in dem Amt auf ihn zukommen könnte. Das aber könnte auch etwas Gutes sein - "und man wächst da rein. Ich traue es mir jedenfalls zu, ich möchte es und will es mit Freude und Enthusiasmus angehen."

Der 60-Jährige ist seit 28 Jahren verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und ist gebürtiger Sauerländer. Seit 1994 wohnt er in Wolfratshausen, "und zwar mit steigender Begeisterung", wie er sagte. Menke ist als Lehrer für Mathe, Physik und Informationstechnologie am Waldramer Gymnasium Sankt Matthias tätig und hatte zuvor 23 Jahre als Elektrotechnik-Ingenieur gearbeitet, ehe der "krasse Umstieg" von der Industrie ins Lehramt folgte. Nicht verschweigen wollte er der Versammlung, dass er der SPD auch mal abtrünnig war: Zwischenzeitlich hatte sich Menke auch mal bei der Jungen Union und bei Bündnis 90/die Grünen engagiert. Seit zwölf Jahren ist er Mitglied bei den Sozialdemokraten, von 2009 bis 2015 leitete er den Wolfratshauser Ortsverein. 2014 wurde er in den Stadtrat gewählt und ist dort derzeit stellvertretender Fraktionssprecher.

Sechs Schwerpunkte nannte Menke in der Aufstellungsversammlung, auf die er sich im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister besonders fokussieren will - auch wenn der Ortsvorsitzende von einem "50-Punkte-dicken-Memorandum" sprach, das demnächst vorgelegt werden solle. Zu den von Menke angesprochenen Punkten indes gehört die Stadtentwicklung: "Der spezielle Charakter der Altstadt muss erhalten, gepflegt und aufgepäppelt werden, aber die Stadtteile darf man darüber nicht vergessen." Auch die Zusammenarbeit mit Geretsried müsse intensiviert werden. Zudem setzt Menke auf Bürgerbeteiligung, etwa für ein Leitbild und ein Klimaschutzkonzept. Drittens nannte er das Wohl der Familien, viertens das Thema Wohnen, "ein großes, schweres Kapitel". Zuletzt nannte er die Themen Energie und Mobilität.

"Manfred wird kein Hinterzimmer-Bürgermeister, kein Kopf-durch-die-Wand-Rathauschef, und keiner, bei dem man mühsam die Informationen rausholen muss", warb auch Fraktionssprecher Fritz Meixner für Menke. Dieser sei engagiert, konsensorientiert, projektmanagement-erfahren und kompetent. Deshalb schloss Meixner seine leidenschaftliche Fürsprache mit einer Abwandlung des derzeitigen Klimaprotest-Slogans: "Manfred for future."

