Mehr Bürgerbeteiligung, bezahlbarer Wohnraum für Alleinerziehende und Bürgerfonds für die Ortsteile sind Ziele der Wolfratshauser SPD für die kommende Legislaturperiode. Die Stadtratskandidaten um Bürgermeisteraspirant Manfred Menke haben ihr Wahlprogramm am Dienstagabend in der Flößerei erläutert und in einen Kontext zur Fraktionsarbeit seit 2014 gestellt. "Was wir mit auf den Weg gebracht haben in den letzten sechs Jahren, kann sich durchaus sehen lassen", resümierte Fraktionssprecher Fritz Meixner. Er zog mit seinen Genossen eine erfolgreiche Bilanz, die man nach der Kommunalwahl fortsetzen wolle.

"Wir haben uns sozialdemokratische Ziele gesetzt", sagte Bürgermeisterkandidat Menke zum Wahlprogramm. Dazu gehört der Ausbau der Bürgerbeteiligung. Sämtliche Entscheidungen für sechs Jahre auf ein gewähltes Gremium von 24 Stadträten alleine zu übertragen, sei nicht mehr zeitgemäß, sagte der Ortsvereinsvorsitzende und Stadtratskandidat Peter Fasching. "Wir sind gut beraten, den Bürger mit seinem Wissen und Können einzubeziehen." Meixner skizzierte die Ziele im großen Feld "Soziales": die gute Arbeit bei der Kinderbetreuung weiterzuführen, die Mittelschule zu stärken, Familien zu fördern und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, auch gezielt für Alleinerziehende und Fachkräfte der Kreisklinik. In Sachen Sport müsse die Verteilung der Hallenzeiten zunächst optimiert werden, dann müsse man "schauen, wie wir neue Hallenkapazitäten schaffen können". Sollte die SPD den Bürgermeister stellen, wolle man in der Stadtverwaltung eine Abteilung für "integrierte Sozialplanung" schaffen, um die zusammenhängenden Bereiche zu vernetzen.

Beim Thema Energie und Umwelt habe die SPD einen "klaren Fahrplan", erklärte Menke. "Der Klimanotstand ist für uns eine Verpflichtung über die nächsten Jahre." Um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, müsse man auch über Instrumente wie die Sozialgerechte Bodennutzung (SoBoN) nachdenken, forderte er. Und Meixner erklärte: "Wir sprechen uns für ein moderates weiteres Wachstum aus."

Beim Verkehr will die SPD die Bedingungen für Fußgänger und Radfahrer verbessern und den Stadtbus attraktiver machen. In Sachen Stadtentwicklung erklärte Stadtrats-Kandidatin Ingrid Schnaller, dass man am Prozess zur Umgestaltung der Marktstraße "hartnäckig dranbleiben" werde. Beim Einzelhandel wolle die SPD "das Sortiment proaktiv verbessern und aufbauen". Zudem wolle man Bürgerfonds mit einem jährlichen Budget für jeden Ortsteil einrichten, um mit der Verwaltung Ideen der Bewohner umzusetzen.

Zuvor hatten die Genossen auf die Stadtratsarbeit der SPD in den vergangenen sechs Jahren zurückgeblickt. Um sie zu bewerten, hatte Menke die Anträge gezählt, an denen die Fraktion beteiligt war. "Wir sind auf 33 gekommen", sagte er. Meixner erinnerte daran, dass die SPD maßgeblich zur Entwicklung des Areals um die ehemalige Landwirtschaftsschule beigetragen habe, zu dem heute Stadtarchiv, HEP-Schule, zwei Hortgruppen und der Kita-Neubau gehören. Vieles sei Gemeinschaftsarbeit gewesen. Die für den Erwerb des Gebäudes maßgebliche Idee aber, dort eine Schule für Heilerziehungspflege unterzubringen, "stammt von uns", sagte Meixner. In dem Ende 2020 frei werdenden Zwischenbau wolle man mit einer Anlaufstelle für Familien "etwas Ergänzendes schaffen". Fritz Schnaller rief den Genossen nicht nur ins Gedächtnis, dass er mit zahlreichen Gesprächen die Umgestaltung der Marktstraße auf den Weg gebracht hatte, sondern auch, dass sich die SPD schon immer für Sozialwohnungen auf der Coop-Wiese in Waldram eingesetzt habe. Gemeinsam mit den Grünen habe man die Bürgervereinigung zu dem Kompromiss bewegen können, dessen Ergebnis nun 52 neue geförderte Wohnungen der Stäwo seien. Hans Gärtner erinnerte auch an ein "vielversprechendes" Projekt der Baugenossenschaft beim Friedhof in Farchet, das die SPD unterstützt habe, ohne sich durchzusetzen. "Wir hätten gut und gerne mehr Wohnungen haben können". Maßgeblich engagiert habe sich die Fraktion, wie die Kandidaten betonten, auch in Sachen interkommunales Hallenbad, Stadtbus und Untermarkt 10 - und für das Badehaus. "Ähnlich wie beim Hallenbad wusste die SPD von Anfang an, wo sie steht", sagte Meixner zu dem Bürgerprojekt. Und das gelte, zumindest für ihn, auch bei der Frage, wie der Erinnerungsort in Waldram "perspektivisch über die Runden komme".

Das Wahlprogramm gibt es online auf der Homepage des Ortsvereins unter www.spd-wolfratshausen.de/ortsverein/wahlen