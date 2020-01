Die rechtspopulistische AfD will in den Wolfratshauser Stadtrat. Wie Bürgermeister Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung Wolfratshausen) bestätigt, hat die Alternative für Deutschland kurz vor Ablauf der Meldefrist am vergangenen Donnerstag im Rathaus noch einen Wahlvorschlag eingereicht. Die Kandidatenliste wird zwar noch geprüft, so wie es aussehe, werde die AfD aber wohl zur Stadtratswahl am 15. März antreten können, so der amtierende Rathauschef. Über Namen auf der Liste kann Heilinglechner wegen des laufenden Verfahrens noch keine Auskunft geben, unter den Kandidaten sei aber niemand, der in Wolfratshausen schon politisch aktiv gewesen wäre.