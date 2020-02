Die Liste "Penzberg Miteinander" stellt ihr Wahlprogramm vor, mit dem die Gruppierung am 15. März punkten und in den Stadtrat einziehen möchte. Spitzenkandidat Markus Bocksberger sagt: "Ich möchte Brücken bauen."

Detailansicht öffnen Die neu gegründete Gruppierung "Penzberg Miteinander" hat ihr Wahlprogramm fertig und will nun damit Bürger bis zum 15. März überzeugen. (Foto: Manfred Neubauer)

Viele Abende und zahlreiche Gespräche haben die Mitglieder und Sympathisanten von "Penzberg Miteinander" hinter sich. Nun ist das Wahlprogramm fertig. "Wir haben die Bedürfnisse der Bürger gehört. Sie sind in unser Programm eingeflossen", sagte Bürgermeisterkandidat Markus Bocksberger bei der Präsentation am Wochenende.

Hinter den Schlagworten "Soziales", "Wirtschaft" und "Umwelt" stehen jede Menge Ideen und Visionen für die Stadt. Sie sind unter anderem bei Themenabenden erarbeitet worden, die laut Bocksberger nach der Kommunalwahl beibehalten werden sollen. Bei seinen Begegnungen mit den Bürgern habe er deutlich den Wunsch nach einem Neustart und einem Wechsel im Rathaus gespürt, sagte der Spitzenkandidat von "Penzberg Miteinander". Auch sei die Resonanz auf die Gründung und die Arbeit der neuen Liste durchweg positiv gewesen. Was sich in der Anzahl der Unterstützungsunterschriften widerspiegele, so Bocksberger. "Wir haben weit mehr als 400 Unterschriften."

So gestärkt wolle "Penzberg Miteinander" am 15. März antreten. "Wir sind parteifrei, satzungsfrei und vereinsfrei. Wir nehmen keine Spenden an. Wir sind daher niemandem etwas schuldig - außer den Bürgern und der Stadt Penzberg", betonte Bocksberger.

Detailansicht öffnen

Der 49-Jährige spricht von "sehr bröseligen Brücken", die es im Stadtrat gebe. Um die Zusammenarbeit zu verbessern, möchte Bocksberger jährlich ein Klausur-Wochenende für das Gremium organisieren, um dort "den Plan fürs nächste Jahr" zu besprechen. Darüber hinaus soll es interfraktionelle Info-Sitzungen vor den Stadtratssitzungen geben. "Damit alle denselben Wissensstand haben."

Im Bereich "Soziales" schwebt "Penzberg Miteinander" etwa die Einrichtung eines Runden Tisches vor, mit allen Experten, Anbietern und Dienstleistern, die in der Seniorenbetreuung tätig sind. In zehn Jahren seien 50 Prozent der Penzberger über 65 Jahre alt, führte Anette Völker-Rasor aus, die auf Listenplatz 2 für den Stadtrat kandidiert. Daher sei eine weitsichtige Planung für die ältere Bevölkerung wichtig. Tagespflege, Kurzzeitpflege und eine zentrale Begegnungsstätte sind weitere Ziele, ebenso wie ein vorausschauendes Bildungs- und Erziehungskonzept, Freizeitmöglichkeiten und eine zentrale Koordinierungsstelle für Vereine. Letztere soll in der wieder belebten Kulturabteilung im Rathaus angesiedelt werden. Breiten Raum nimmt das Thema "Umwelt" im Wahlprogramm ein. Die Aufenthaltsqualität in der Stadt steigern, den Verkehr reduzieren und Car-Sharing-Angebote ausbauen seien nur einige Ideen, sagte Bärbel Scholz. Auch möchte "Penzberg Miteinander" den Sanierungsplan für die Philippstraße aktualisieren im Hinblick auf Begrünung und Umbau zur Radfahrer- und Fußgängermeile. Die Stadtbusse sollen möglichst kostenfrei im Innenstadtbereich von den Bürgern genutzt werden können.

Mehr tun für das Mikroklima, das sei ein weiteres Ziel, sagte Martin Janner. Das soll unter anderem durch innerstädtische Wildnisflächen passieren. Für "Urban Gardening" und ein "grünes Klassenzimmer" warb Nikolaus Pfannkuch.

Für all diese Vorhaben brauche es Geld, sagte Bocksberger. Daher müsse die Wirtschaft gestärkt werden. Die neue Liste möchte neben einem Vollzeit-Wirtschaftsförderer die Stelle eines City-Managers schaffen. Auf dem Stadtplatz könnte eine Ladenzeile für Belebung sorgen. Start-ups im Nonnenwald und ein Handwerkerhof auf dem frei werdenden HAP-Gelände sind weitere Bausteine.

Das Wahlprogramm ist im Internet unter www.penzberg-miteinander.de zu finden