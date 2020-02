Kommunalwahl in Penzberg

Der Ortsverein der SPD stellt sein Wahlprogramm vor. Neben sozial-ökologischen Schwerpunkten und der Sicherung des Gewerbestandorts fordern die Mitglieder eine App und den Ausbau der S 7 in ihre Stadt

Ein Jugendparlament, Sicherstellung von Inklusion und Integration an Schulen, eine Erzieherinnenschule, Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs, eine Boulder-Halle, Ausbau des Radwegenetzes, ein nächtliches Fahrverbot für Lastwagen - das sind nur einige Themen, mit denen die Penzberger SPD in den Kommunalwahlkampf zieht. Überschrieben ist ihr Wahlprogramm mit "Penzberg weiter bewegen", das kürzlich der Presse vorgestellt wurde.

Die amtierende Bürgermeisterin und Spitzenkandidatin Elke Zehetner präsentierte zusammen mit den 23 weiteren Listen-Kandidaten der SPD eine Fülle an Themen und Visionen, die sie für Penzberg erarbeitet haben. Hierfür wählten die Kandidaten folgende Vorgehensweise: Ein Stadtrat hatte zehn Minuten Zeit, um gemeinsam mit einem Listenkandidaten die Schwerpunkte seines Ressorts vorzustellen. Stadträtin Regina Bartusch (Listenplatz 3) setzte mit Ursula Floßmann (Listenplatz 11) für das Thema "Familie, Jugend und Soziales" ihre Schwerpunkte: Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dafür sollen weiterhin ausreichend viele Kindertagesstätten bereitgestellt werden und das Familienbüro beibehalten bleiben. Weiterhin setzt sich die SPD für bezahlbaren Wohnraum ein und möchte die Jugend frühzeitig in politische Entscheidungsprozesse einbeziehen, unter anderem mit Jugendbürgerversammlungen. Als geeigneten Ort dafür sieht die Partei das Jugendzentrum, für dessen Instandhaltung sie sich einsetzt.

Ferner haben sich die Kandidaten ein selbstbestimmtes Leben zu Hause im Alter mit geeigneter Infrastruktur auf die Fahnen geschrieben. Dazu soll unter anderem die ambulante Pflege und Nachbarschaftshilfe weiterhin sichergestellt werden.

In Penzberg leben nach Aussage von Bürgermeisterin Elke Zehetner 94 Nationalitäten friedlich zusammen. Dies gelingt nach Aussage des SPD-Ortsvorsitzenden Bayram Yerli nur durch Bildung und Integration. Der Kandidat auf Listenplatz 4 plädiert für Inklusion und Integration an den Schulen: "Wir wünschen uns Ganztagsklassen ab der Grundschule". Die auf Listenplatz 5 gesetzte Stadträtin Susanne Meindl kämpft für eine Erzieherinnenschule in Penzberg. "Bisher müssen die Auszubildenden bis nach Rottenbuch fahren, um die Fachakademie für Sozialpädagogik zu besuchen", sagte sie. Auch für das Ehrenamt setzen sich die Kandidaten ein. Bayram Yerli stellt fest, dass es gerade im sozialen Bereich eine tragende Säule ist. Mit einem Ehrenamtspreis möchte die SPD engagierte Bürger auszeichnen, auch eine Sozialwährung ist angedacht.

Detailansicht öffnen SPD-Ortsvorsitzender Bayram Yerli kandidiert auf Listenplatz 4 und plädiert für Inklusion und Integration. (Foto: Privat)

Zwar ist sich die Penzberger SPD darüber im Klaren, dass ihre Heimatstadt keine Tourismus-Hochburg ist. Dennoch plädiert die Partei für einen sanften Tourismus mit Blick auf Wanderer und Radfahrer, für die das Radwegenetz ausgebaut werden soll. Im Gegensatz dazu sieht die Partei Penzberg nach wie vor als Top Wirtschaftsstandort. Dementsprechend setzt sie sich für die Weiterentwicklung des Gewerbe- und Industriegebietes Nonnenwald ein. Wie der auf Listenplatz 12 stehende Holger Fey erklärte, möchte die SPD Mittel- und Kleingewerbe fördern, einen gesunden Branchenmix ansiedeln und eine Co-Working-Area schaffen. Damit kommunale Gewerbegebäude optimal genutzt werden, soll ein Flächenmanager eingestellt werden. Um weitere Unternehmen in Penzberg anzusiedeln, setzt sich die SPD für einen schnellen Glasfaserausbau ein.

Stadträtin Claudia Kappendobler (Listenplatz 7) hatte sich zusammen mit Stefan König (Listenplatz 20) die Bereiche Sport, Vereine und Kultur vorgenommen. Die SPD möchte ein "Haus der Vereine" schaffen und sieht in der alten Molkerei den richtigen Standort hierfür. Das Haus soll Vereinen die Möglichkeit geben, sich bestmöglich zu vernetzen. Denn "Vereine sind das Rückgrat unserer Gesellschaft", sagte Kappendobler. Auch die Berghalde soll nach dem Willen der Penzberger SPD weiter entwickelt werden. Nach Meinung von Kappendobler könnten dort Open-Air Filme gezeigt werden. Das gleiche gilt für das Gut Hub. Dort kann sich die Kandidatin eine Ausstellungsfläche vorstellen. Auch eine Boulder-Halle wünscht sich die SPD.

Stadtrat Markus Kleinen (Listenplatz 10) hat sich dem Umwelt- und Klimaschutz verschrieben. Sein Ziel ist es, Penzberg zur CO2-neutralen Stadt zu machen und erklärte: "Mit der Energiewende Oberland möchten wir einen Energienutzungsplan erstellen, um die Klimaziele zu erreichen". Die SPD wirbt für eine weitere Photovoltaik-Anlage bei Schönmühl und für die Umstellung des städtischen Fuhrparks auf CO2-neutrale Fahrzeuge. Auch der öffentliche Nahverkehr ist für Kleinen ein großes Thema. Die SPD setzt sich für dessen Weiterentwicklung ein und hat die Vision, die S-Bahn von Wolfratshausen nach Penzberg zu verlängern.

Detailansicht öffnen

Auch das Edeka-Gelände war Thema. Die SPD möchte dort Wohnungen bauen, die bereits bestehenden Großmärkte erweitern und kleinteilige Gewerbeflächen ausweisen. Auf dem Gelände hinter der Stadthalle sollen Wohnungen gebaut werden. Um die Parksituation rund um die Stadthalle zu verbessern, wirbt die Partei für eine kostenlose öffentliche Tiefgarage.

Die SPD will sich zudem auf den digitalen Weg begeben und eine sogenannte Penzberg-App entwickeln lassen. Clemens Meikis (Listenplatz 19) möchte ein Penzberger Unternehmen mit der Entwicklung der App beauftragen, die allen Bürgern eine einfache und nicht kommerzielle Möglichkeit bieten soll, Angebote in Penzberg kennenzulernen. Die App soll unter anderem Busfahrpläne, den Veranstaltungskalender oder Mitfahrgelegenheiten zur Verfügung stellen.

Weitere Positionen zu Themen wie die Eintrittspreise des zukünftigen Schwimmbads, die Gesundheitsversorgung oder der Ausbau des Social Media Angebots der Stadt führt das Wahlprogramm der Partei auf. Es steht auf der Website der SPD Penzberg bereit unter der Onlineadresse https://spd-penzberg.de