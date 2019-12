Mitte Oktober hat "Penzberg Miteinander" den Gastronomen Markus Bocksberger zum Bürgermeisterkandidaten gekürt. Damit Bocksberger aber auch tatsächlich bei der Kommunalwahl antreten kann, brauchen er und seine Gruppierung bis 3. Februar 180 Unterschriften - so schreibt es das Wahlgesetz vor. Die Listen liegen im Rathaus aus. Die Unterschriften will Bocksberger aber nicht einfach so einheimsen. Er und "Penzberg Miteinander" bieten im Gegenzug 180 Stunden ehrenamtlicher Arbeit an. Egal ob es um die Renovierung von Räumen oder um die Organisation einer Veranstaltung geht: "Wir helfen jederzeit gerne und sind für jede Anfrage offen", so Bocksberger. Er könne sich auch vorstellen, Kindern oder Senioren einfach nur etwas vorzulesen. Interessierte Vereine oder Organisationen können sich per E-Mail an markus.bocksberger@penzberg-miteinander.de melden.