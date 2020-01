Kommunalwahl in Lenggries

Eine Fachschule für Tourismus, Sport und Umwelt hätte CSU-Bürgermeisterkandidatin Claudia Rinner gerne in der alten Prinz-Heinrich-Kaserne.

Die CSU-Bürgermeisterkandidatin Christine Rinner ist eine ruhige Frau. Eine von jenen Politikerinnen, die die Dinge gründlich angehen. Hitzige Auseinandersetzungen sind nicht Sache der 50-jährigen Köchin und dreifachen Mutter, die seit 2014 Mitglied im Gemeinderat ist und die Nachfolge von Werner Weindl antreten will. Auch die Präsentation des Wahlprogramms fand am Donnerstagabend ohne große Aufregung statt.

Damithabe man sich intensiv auseinandergesetzt, sagte der Zweite Bürgermeister Franz Schöttl. Viele Einzelpunkte sind in der aufwendig gestalteten Wahlbroschüre aufgelistet. So finden sich neben Allgemeinplätzen wie bezahlbarem Wohnraum und Ausbau des Öffentliche Nahverkehrs auch ganz konkrete Vorschläge: eine "Isarwinkler Saunalandschaft" für die Isarwelle zum Beispiel, ein Steg für Fußgänger und Radfahrer zwischen Isar- und Bretonenbrücke, Wohngemeinschaften mit Jung und Alt,oder ein Raum, den Jugendliche für Partys mieten können.

Ihre Ziele hat Rinner unter das Motto "Gemeinsam gut leben" gestellt. "Da steckt für mich alles drin", sagte sie. Lenggries solle ein lebendiger Ort für Jung und Alt bleiben, mit ausreichend Kindertagesstätten, bezahlbaren Wohnungen und Arbeitsmöglichkeiten. Mit Supermärkten und Läden, einem schönen Ortsbild und gelebtem Brauchtum. Rinner steht zu den konservativen Werten der CSU, auch wenn die Parteizugehörigkeit im Gemeinderat keine Rolle spiele. In Lenggries gebe es drei gleichberechtigte Standbeine: Handel/Handwerk/Gewerbe, Tourismus sowie Landwirtschaft. Die CSU stehe für ein Gewerbegebiet neben der Kläranlage. Die vorhandene Fläche sei ausreichend, die Anbindung durch die angrenzende Bundesstraße 13 ideal. Das Landratsamt habe aber einen entsprechenden Antrag mit Verweis auf das Anbindegebot abgelehnt. Für den Handel im Ort sei es "super", dass man vor allen Geschäften parken könne.

Ein klares "Nein" gibt es von Rinner für Tempo 30 in der Innenstadt, wie von den Grünen gefordert. Wenn viel los sei, könne ohnehin niemand schneller fahren. "Wir wollen aus der Marktstraße keine Fußgängerzone machen". Rinner könnte sich ein von der Gemeinde mitfinanziertes "Einkaufstaxi" für Senioren vorstellen, damit Ältere aus entlegenen Ortsteilen Einkäufe oder Arztbesuche in Lenggries erledigen könnten.

Der Tourismus ist im Brauneckdorf ein überaus wichtiges Standbein, der derzeit boomt: Im vergangenen Jahr wurde mit 300 000 Übernachtungen ein Rekordergebnis erzielt. Die touristische Infrastruktur, die auch den Einheimischen zugute komme, müsse erhalten oder ausgebaut werden, so Rinner. Schon seit Jahren macht sich die CSU für eine Sauna in der Isarwelle stark. "Nicht wie das Trimini in Kochel", betonte die Bürgermeisterkandidatin, sondern "ortstypisch" mit kleinen Saunahütten. Das Brauneck müsse als "Event-Berg" gestärkt werden, andere Gipfel jedoch unangetastet bleiben. Und schließlich müsse die Landwirtschaft unterstützt werden, etwa beim Almwegebau oder bei der Genehmigung von neuen Laufställen.

Eine Absage erteilte Rinner einem "Schnellschuss" beim Kasernenareal. Forderungen nach einer Wohnbebauung seien nicht zu Ende gedacht, zumal fast alle Kasernengebäude unter Denkmalschutz stünden. Auch ein Hotel lasse sich nicht so einfach verwirklichen: "Wenn es einen Investor gäbe, wäre er längst da", sagte Schöttl. Rinner plädierte für die Ansiedlung einer Hochschule oder einer privaten Fachschule für Tourismus, Sport oder Umwelt. "Die Idee finde ich nach wie vor gut."

Die Kandidatin will sich für einen Halbstundentakt der BOB und größere Waggons während der Stoßzeiten einsetzen. Sie hält einen Radschnellweg neben der B 13 nach Bad Tölz für sinnvoll, um den Verkehr zu entzerren. Zudem müsse bei allen öffentlichen Gebäuden auf LED-Beleuchtung umgestellt und eine PV-Anlage auf dem Faulbehälter der Kläranlage installiert werden. Bei der Neuvergabe der Wasserrechte am Walchenseekraftwerk solle die Gemeinde mitreden und sich für mehr Restwasser in Rißbach und Isar einsetzen, hob Rinner hervor.