Wolfgang Werner tritt für die Geretsrieder SPD als Bürgermeister-Kandidat an. Das hat die Partei am Mittwochabend bekanntgegeben. Der 44-jährige Finanzwirt ist seit zehn Jahren Stadtrat und seit der Wahl 2014 Sportreferent. Er gab sich bei seiner Vorstellung kampfeslustig. Was Amtsinhaber Michael Müller (CSU) angeht, den die SPD 2014 in der Stichwahl gegen Robert Lug (Freie Wähler) explizit unterstützt hatte, sagte Werner: "Der Bürgermeister hat viel bewegt, vor allem in Beton und Stahl." Er kritisierte aber, dass keine grundsätzliche sozialgerechte Bodenpolitik (Sobon) festgeschrieben sei; lediglich beim Bauvorhaben Banater Straße werde sie angewendet. Außerdem fehlten ein Mietspiegel, ein Verkehrskonzept und Verbesserungen beim Stadtbus.

"Es ist alles wachsweich", sagte Werner. Er kündigte an, falls beim neuen Hallenbad Nutzungsgebühren für Vereine erhoben werden sollten, werde er sich für eine Befreiung der Geretsrieder Vereine einsetzen. Mit Blick auf Müller bezeichnete Werner sich als "Tempomacher": "Jetzt möchte ich einfach durchlaufen und selbst gewinnen." Bei der Wahl 2014 hatte Hans Hopfner für die SPD im ersten Wahlgang als Bürgermeister-Kandidat 26,7 Prozent der Stimmen erhalten, Müller 46,3 Prozent und Lug 27.