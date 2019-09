"Weil es mir nicht egal ist, was bei uns passiert": Mit diesen Worten erklärt Josef Hauser den Antrieb, bei der Kommunalwahl 2020 in Dietramszell als Bürgermeisterkandidat anzutreten. Als solchen hatten in kürzlich die Mitglieder der Freien Wähler bestimmt. Der gebürtige Deininger und Vater dreier Kinder ist seit zwölf Jahren im Gemeinderat, davon sechs Jahre Dritter Bürgermeister. Für die anstehende Wahl will der 52-Jährige sich ganz bewusst nicht mit einem außergewöhnlichen Leuchtturmprojekt hervortun, sondern sich den Angelegenheiten widmen, die akut anstehen. Dazu gehören seiner Ansicht nach der Ausbau der kommunalen Infrastruktur: Breitbandausbau, Straßensanierung und ganz besonders der baldige Abschluss der Generalsanierung an der Mittelschule. Außerdem der Neubau der Kindergärten in Linden und Ascholding, der laut Hauser aufgrund der hohen Kinderzahlen keinen Aufschub dulde. Die größte kommunale Herausforderung in der nächsten Zeit ist für Hauser der Siedlungsdruck im Großraum München. In der vermehrten Freigabe von Bauland sieht er indes keine Lösung. Seine Forderung: Bei der Vergabe von Bauland zurückhaltend agieren und nur dort ausweisen, wo es für die Bevölkerung auch Sinn macht.