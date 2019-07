23. Juli 2019, 22:05 Uhr Kommunalwahl in Bayern 2020 Kandidatin fürs Bürgermeisteramt

Eine Frau gegen drei Männer: Annette Heinloth will 2020 in Wolfratshausen Bürgermeisterin werden.

Wolfratshauser Grüne nominieren Annette Heinloth

Die Liste der Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Wolfratshausen bei der Kommunalwahl im kommenden Frühjahr ist komplett: Der Ortsverband der Grünen hat am Montag einstimmig Annette Heinloth nominiert. Die 50-jährige Stadträtin ist somit die einzige Frau, die ins Rennen um das höchste Amt im Rathaus geht - gegen den amtierenden Bürgermeister Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung), Günther Eibl (CSU) und Manfred Menke (SPD).

Die Diplom-Psychologin kam 2012 als Nachrückerin in den Stadtrat und wurde 2015 Fraktionssprecherin. Diese Funktion gab sie allerdings vor einem Jahr an Hans Schmidt ab, als sie beruflich nach München wechselte, wo sie Geschäftsführerin einer therapeutischen Einrichtung ist. Zuvor war sie 17 Jahre lang bei der Kinder- und Jugendhilfe "Inselhaus" tätig. Die Mutter eines 29-jährigen Sohnes und einer neunjährigen Tochter blieb der Lokalpolitik jedoch treu, an der sie, wie sie sagt "mit dem Herzen hängt". Heinloth ist die Wunschkandidatin des Ortsverbands und wurde ohne Gegenkandidaten von allen zehn anwesenden Mitgliedern nominiert. Sie habe die Herausforderung auch angenommen, weil sonst nur Männer kandidiert hätten, sagt Heinloth. "Ich fordere ja immer: mehr Frauen in die Politik! Da kann ich dann nicht kneifen."

Als Bürgermeisterin will sie sich um "mehr strategische Planung" kümmern und den Stadtrat "vom Reagieren zum Agieren" bringen: Statt sich im Klein-Klein zu verlieren und um "wackelnde Kanaldeckel" zu kümmern, müsse man "Ziele definieren und stringent verfolgen". Zu denen gehört laut Heinloth mehr bezahlbarer Wohnraum, auch in Zusammenarbeit mit Genossenschaften. Intensivieren wolle sie auch die interkommunale Zusammenarbeit, die Bürgerbeteiligung, die Bemühungen um eine Mobilitätswende und die Förderung nachhaltiger Energien. Heinloth will zudem die Umgestaltung der Marktstraße vorantreiben, sich für "das soziale Miteinander" einsetzen, "Transparenz aktiv herstellen" und die Kommunikation mit Stadtrat und Verwaltung verbessern. "Und vielleicht im fünften Anlauf eine Baumschutzverordnung."