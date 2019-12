Michael Häsch hat am Mittwoch ein wenig über die Grenze geschaut: Was die Österreicher mit ihrem jungen Kanzler Sebastian Kurz könnten, "das können wir in Dietramszell auch", sagte der Dietramszeller CSU-Vorsitzende und Zweite Bürgermeister. Denn die CSU nominierte den ebenfalls erst 33-jährigen Ludwig Gröbmaier zum Bürgermeisterkandidaten. Falls er sich gegen seinen bislang einzigen Konkurrenten Josef Hauser von den Freien Wählern durchsetzte, wäre er der jüngste Bürgermeister im Landkreis. Bei der Aufstellungsversammlung erhielt Gröbmaier 19 von 24 abgegebenen Stimmen, drei waren ungültig. Zuvor hatte Häsch für den jungen Kandidaten geworben, der beste Voraussetzung mitbringe und die Gemeinde weiterentwickeln und gestalten könne. Dietramszell sei aus den negativen Schlagzeilen herausgekommen, Vieles sei erreicht worden und die finanzielle Situation habe sich konsolidiert.

Gröbmaier, Neffe der amtierenden Bürgermeisterin, ist gelernter Zimmerer und staatlich geprüfter Holztechniker; er hat eine Ausbildung zum Landwirt sowie ein berufsbegleitendes Studium der Betriebswirtschaftslehre absolviert. Der verheiratete Vater eines Sohns lebt in Jasberg und arbeitet als Projektleiter bei einer Münchner Hausverwaltung. Seit 2007 ist er Mitglied im CSU-Ortsverband und im JU-Kreisvorstand.

Zur Kandidatur sei er "relativ spontan gekommen", sagte er am Mittwoch. Dietramszell bewege sich in einem Spannungsfeld zwischen Erhalt des dörflichen Charakters und Wachstumsdruck. Der demografische Wandel und der Trend zur Individualisierung hätten Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse. Einheimischenprogramme, wie sie die Gemeinde in den vergangenen Jahren forciert hat, seien "funktional", aber Mehrfamilienhäuser oft eine "bessere Möglichkeit". Die Energiewende sei "aktueller denn je", sagte Gröbmaier, Kommunen müssten Vorreiter sein. Er plädierte für eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach des neuen Kindergartens in Ascholding und sprach sich für Hackschnitzelheizanlagen aus. Die heimische Landwirtschaft müsse gestärkt werden: "Bäuerliche Familien halten Traditionen aufrecht." Gewerbebetriebe sollten unterstützt werden, denn Gewerbe am Ort schaffe Arbeitsplätze und sei ein Beitrag zum Klimaschutz, weil Pendelfahrten vermieden würden. "Gemeinsam anpacken und für Zell eine gut Arbeit machen", das sei sein Ziel, sagte Gröbmaier.

Die Liste für den Gemeinderat, die per Blockabstimmung einhellig gewählt wurde, zählt 20 Bewerber, davon sechs Frauen. Das Durchschnittsalter liegt bei 43 Jahren, der jüngste Kandidat ist der 18-jährige Zimmerer Leonhard Bichlmaier. Handwerker, Akademikerinnen, Landwirte - die Liste bilde einen Querschnitt durch die Bevölkerung und die verschiedenen Ortsteile, sagte Häsch. Der 59-jährige Geflügelhalter, der 2014 äußert knapp gegen Leni Gröbmaier (BLD) verloren hatte, wollte aus beruflichen Gründen nicht mehr als Bürgermeister kandieren, stellt sich aber erneut als Gemeinderat zur Wahl. Auch Uschi Disl, Thomas Bachmeier, Robert Schmid und Hans-Benno Suttner wollen wieder in den 20-köpfigen Gemeinderat, dem aktuell acht CSU-Mitglieder angehören. Stephan Ailler, Josef Rothbauer und Josef Werberger kandidieren nicht mehr.

In den kurzen Vorstellungsrunden sagte Beatrice Staats, sie wolle "das C in der CSU stärken" und sich für die Umwelt einsetzen. Die 23-jährige Elisabeth Moosmang will Jugendliche für die Politik und das Ehrenamt begeistern. "Man darf nicht immer nur schimpfen", sondern müsse selbst aktiv werden - da waren sich die Kandidaten Martin Gams und David Schletzbaum einig.

Die CSU-Gemeinderatsliste: 1. Ludwig Gröbmaier, 33, Bauprojektleiter 2. Michael Häsch, 59, Landwirtschaftsmeister 3. Uschi Disl, 69, selbständige Kauffrau 4. Thomas Bachmeier, 53, selbständiger Elektromeister, 5. Florian Heuschneider, 46, Geschäftsführer 6. Sabine Ausfelder, 54, Arzthelferin 7. Robert Schmid, 55, Kfz-Meister 8. Johann Pallauf, 56, Lagerist 9. Rudi Raßhofer, 51, Straßenbauunternehmer 10. Leonhard Bichlmaier, 18, Zimmerer 11. Markus Seestaller, 48, selbständiger Fliesenleger, 12. Hans-Benno Suttner, 40, Kaufmann 13. Beatrice Staats, 32, Seminarleiterin 14. Michael Hurler, 28 Kälteanlagenbaumeister 15. Elisabeth Moosmang, 23, Holztechnikerin 16. Martin Gams, 32, Landwirt/Mechaniker 17. Bernhard Schlickenrieder, 47, selbständiger Schreiner 18. Dr. Christine Krauß, 40, Molekularbiologin 19. Annelies Miller, 49, Hauswirtschafterin 20. David Schletzbaum, 33, Großhandelskaufmann; Ersatzkandidat: Ernst Ausfelder, 51, Verwaltungsangestellter