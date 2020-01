Die Geretsrieder Liste gibt sich kämpferisch. "Wir sind neu und wir stehen für mehr Offenheit", erklärte Volker Reeh selbstbewusst. Er hat die kommunalpolitische Interessensvertretung erst vor Weihnachten gegründet - aus Frust darüber, dass ihn die CSU wegen seiner Kritik am Karl-Lederer-Platz kaltgestellt und nicht mehr für den Stadtrat nominiert hat. Rechtzeitig ist es ihm gelungen, zehn Kandidaten für eine kleine Liste zu mobilisieren, bei der gut besuchten Aufstellungsversammlung am Mittwoch im Gasthaus "Isarwinkel" gab es sogar noch eine Spontanbewerbung. Ob die aber bei der Kommunalwahl mitmischen, muss sich erst zeigen. Für die Zulassung sind 200 Unterstützer notwendig, die sich bis zum 3. Februar im Geretsrieder Rathaus eintragen können. "Sonst war's das schon heute Abend", mahnte Reeh den notwendigen Beistand an.

Der langjährige Stadtrat ist das bekannteste Gesicht der Liste, die keinen Bewerber fürs Bürgermeisteramt stellt. Der 64-Jährige kandidiert jedoch erst auf Platz 3, was er damit begründete, am Ende seiner politischen Laufbahn zu stehen. Der Spitzenkandidat heißt Patrik Kohlert. Der 39-Jährige hat eine Ausbildung in der Geretsrieder Stadtverwaltung absolviert und leitet derzeit das Bauamt in der Gemeinde Baierbrunn.

Mit Kohlert, Elmar Immertreu und Peter Eberhardt sind Kandidaten dabei, die erklärte Gegner des umgestalteten Stadtzentrums sind. Anne Feiglbinder will sich für eine kinder- und seniorenfreundlichere Stadt einsetzen. Die übrigen drei Frauen auf der Liste ("Finanzfrau" Christine Schmid, Karin Schlich und Last-Minute-Kandidatin Nicole Schmidt-Okanadzic) machten es bei ihrer Vorstellungsrunde eher kurz. Eine Abwanderung von Investoren und eine Schwächung des Wirtschaftsstandorts Geretsried befürchten Immertreu, Stefan Uhlig und Joachim Heydasch. Sie halten die Ausweisung der neuen Siedlung mit 768 Wohnungen auf dem von einem Gewerbegebiet umgebenen ehemaligen Lorenz-Areal für einen großen Fehler.

Alle Bewerber eint die Unzufriedenheit über die momentane Stadtentwicklung und der Ärger über die angeblich mangelnde Bürgerbeteiligung. Wortführer ist hier nach wie vor Reeh, der kritisch von vielen Entscheidungen in nicht-öffentlichen Stadtratssitzungen spricht.

Zusammen mit Kohlert trug er nach der Vorstellungsrunde das Wahlprogramm vor, dessen Kernpunkt die "sinnvolle Stadtentwicklung" ist. Zukünftige Neuausweisungen von Wohn- und Gewerbebauten sollen nur noch aufgenommen werden, wenn die jeweiligen Bauträger die Kosten der begleitenden Verkehrsmaßnahmen übernehmen. Städtische Flächen sollen nur noch für städtische Vorhaben oder Einheimischenmodelle vergeben, bestehende Gewerbebetriebe durch neue Wohngebiete nicht gefährdet werden. Ein besseres Verkehrskonzept soll die laut Geretsrieder Liste vor dem Infarkt stehende B 11 entlasten, Radler-Gefahrenstellen an der Blumenstraße und Tattenkofener Kreuzung entschärfen und bessere Busverbindungen nach Wolfratshausen zur S-Bahn schaffen.

Ein besonderes Ärgernis ist für Kohlert die mittelfristig kostenpflichtige Tiefgarage am Karl-Lederer-Platz. Er forderte eine Rückkehr zur Parkscheibe. Und er warb dafür, einen der wenigen noch vorhandenen Bunker als künftiges Museum einzurichten, um die besondere Geschichte Geretsrieds nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Außerdem sollen die Bürger bei der Nachnutzung des alten Hallenbads mitreden dürfen.

Die Kandidaten der Geretsrieder Liste: 1. Patrik Kohlert, 39, Verwaltungsfachwirt 2. Christine Schmid, 45, Betriebswirtin 3. Volker Reeh, 64, Kaufmann 4. Anne Feiglbinder, 39, Hausfrau 5. Stefan Uhlig, 66, Volkswirt 6. Karin Schlich, 53, Apothekerin 7. Elmar Immertreu, 54, Zahnarzt 8. Peter Eberhardt, 63, Werkzeugmacher 9. Marc Kaufmann, 22, Musikstudent 10. Joachim Heydasch, 77, Wirtschaftsingenieur im Ruhestand, 11. Nicole Schmidt-Okanadzic, 48, Steuerfachangestellte