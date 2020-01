Die Bayernpartei will im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen Präsenz zeigen, vor allem auch in der Zukunft. Deshalb tritt die Bayernpartei mit einer Kreistagsliste und sechs Kandidaten für den Kochler Gemeinderat bei den Kommunalwahlen 2020 im März an. In beiden Gremien ist die Bayernpartei, die für einen unabhängigen Freistaat eintritt und als föderalistisch und wertkonservativ gilt, in der laufenden Periode vertreten: Sie stellt zwei Kreisräte und einen Gemeinderat in Kochel am See. Das soll auch so bleiben, findet Kreisvorsitzender Martin Haberfellner. "Wir wollen weiterhin in den kommunalen Gremien vertreten sein".

Dass in der Brauneckgemeinde Lenggries mit Wolfgang Morlang ein Mitglied seiner Partei für das Bürgermeisteramt kandidiert, bringe womöglich einen Schub. Aber schlecht stehe man im Landkreis sowieso nicht da, findet Haberfellner. Bei der Landtagswahl 2018 haben 1,7 Prozent die bayerischen Separatisten gewählt, die sich laut Haberfellner für ein "Europa der Regionen" einsetzen. Im Stimmkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen waren es 2,87 Prozent, für Direktkandidat Josef Lausch hatten 2,7 Prozent der Wahlberechtigten gestimmt.

Zur Kommunalwahl hat die Bayernpartei, kurz BP genannt, nun eine Kreistagsliste mit 23 Kandidaten aufgestellt, darunter vier Frauen, die allerdings erst ab Listenplatz 14 gesetzt sind. Bei den weiblichen Kandidatinnen sei man "ein bisserl unterbesetzt", räumt Haberfellner ein. Fast die Hälfte der Bewerber sind über 50 Jahre. Ein Großteil kommt aus Kochel am See, quasi eine Hochburg im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, weil es dort einen Ortsverband gibt. Als Ziel für den Kreistag nennt Haberfellner "drei Sitze". Spitzenkandidat ist der Lenggrieser Bürgermeisterkandidat Wolfgang Morlang, gefolgt vom amtierenden Kreisrat Robert Mayr, Landwirt aus Geretsried. Nicht mehr für die Bayernpartei tritt dessen bisheriger Kreistagskollege Josef Eichner an; der Dietramszeller bewirbt sich bei der Bürgerliste Dietramszell für den Gemeinderat. "Eine Doppelbelastung in zwei Gremien wäre ihm zu viel", sagt Haberfellner.

Die Bayernpartei hat auch eine Liste mit sechs Kandidaten für den Kochler Gemeinderat aufgestellt, die sich mit der Kreistagsliste überschneidet. Auf den ersten drei Plätzen sind Martin Haberfellner, Korbinian Steinberger und Claus Schubert gesetzt. Der amtierende Bayernpartei-Gemeinderat Josef Seemüller tritt nach Angaben von Haberfellner nicht mehr an, weil er als Obmann der Gebirgsschützenkompanie sehr eingespannt sei.

Über die konkreten politischen Ziele für Kreis- und Gemeindepolitik kann Haberfellner zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch wenig sagen; man wolle sich kommende Woche zusammensetzen und an einem Programm arbeiten. In der Gemeinde Kochel am See steht dem Kreisvorsitzenden zufolge die Verkehrspolitik auf der Agenda - und da vor allem die Situation am Walchensee. Auch die Zukunft des denkmalgeschützten Verstärkeramts: Die Bayernpartei sei dafür, die gemeindlichen Pläne, die Abriss und Neubau von Wohnungen und Bauhof vorsehen, fortzuführen. Die Bayernpartei will sich zudem für eine Aufwertung der Seepromenade in der Kommune einsetzen. "Eine kleine Bewirtschaftung wäre schön", sagt der Kreisvorsitzende Haberfellner.

Die Kandidatenliste der Bayernpartei für den Kreistag Bad Tölz-Wolfratshausen: 1.Wolfgang Morlang, 49, Krankenkassenfachwirt; 2. Robert Mayr, 75, Landwirt; 3. Martin Haberfellner, 32, Fachinformatiker; 4. Stefan Rührgartner-Lasser, 47, Verwaltungsleiter; 5. Korbinian Steinberger, 34, Veranstaltungstechniker; 6. Fritz Forstner, 58, Diplomingenieur; 7. Michael Holzer, 71, Architekt; 8. Anton Heimgreiter, 77, Landwirt; 9. Johann Krinner, 58, Brauereikaufmann; 10. Benjamin Pöll, 30, Angestellter; 11. Dirk Bernsee, 45, Systemadministrator; 12. Claus Schubert, 53, Fachlagerist; 13. Christoph Koppenhagen Siek, 28, Hausmann; 14. Monika Bernöcker, 52, Hausfrau; 15. Thomas Bernöcker, 54, Angestellter; 16. Natascha-Alexandra Eymold, 37, Hausfrau; 17. Benedikt-Georg Hanus, 25, Landwirtschaftsmeister; 18. Patrick Klopfer, 29, Informatiker; 19. Florian März, 30, Zweiradmechaniker; 20. Franz Nguyen, 56, Maschinenbediener; 21. Maria Schweiger, 77, Rentnerin; 22. Margareta Steinberger, 64, Hausfrau; 23. Johannes Striebel, 46, Gitarrenbaumeister