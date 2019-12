Die örtliche CSU will zur Kommunalwahl im kommenden Frühjahr mit Kontinuität punkten - und gleichzeitig ihre Präsenz im Gemeinderat ausbauen: Denn zurzeit stellen die Christsozialen hier nur zwei von 17 Räten. Einer von ihnen dürfte wieder Thomas Schurz sein: Der Zimmerermeister wurde am Donnerstagabend bei der Listenaufstellung im Sportvereinsstüberl wieder auf Platz eins gewählt. Auf Platz zwei folgt sein Parteikollege Helge Strauß. Der 53-Jährige ist Geschäftsführer eines Sanierungs-Unternehmens. Beide sitzen seit knapp sechs Jahren im Münsinger Gemeinderat. Es ist also das bewährte Personal, mit dem die Münsinger CSU in den Wahlkampf geht. Ihre Pläne sind zwar noch nicht in ein Wahlprogramm gegossen. Doch Schurz spricht vor allem Verkehrsthemen an. Hier sei die Kommune schon viele Aufgaben angegangen. An einer Verkehrs- und Machbarkeitsanalyse werde gearbeitet. Über das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) sollte auch die Verkehrssicherheit erhöht werden. Auch ist ihm wichtig, dass in Münsing ortsverträglich gebaut wird. Die Kommune dürfe nicht zersiedelt und verschandelt werden, sagt er.

Auf der CSU-Kommunalwahlliste stehen Bewerber aus allen größeren Münsinger Ortsteilen: von Holzhausen und Degerndorf bis Ammerland, Ambach und St. Heinrich. "Von einer gelungenen Bewerberliste" spricht dann auch der Münsinger CSU-Ortsvorsitzende Martin Ehrenhuber. Konkrete Pläne für Münsing sind indes auch nicht von ihm zu erfahren. Man wolle von der Sozial-, Umwelt- und Kultur- bis zur Finanzpolitik ein breites Wahlprogramm aufstellen. Details sollten zu Jahresbeginn vorgestellt werden. Auf keinen Fall wolle die CSU den Bürgern aber Versprechungen machen, die auf Jahre nicht umzusetzen seien. Konkret wird Ehrenhuber beim Thema Ambacher Seniorenwohnstift. "Es ist wichtig, dass die Planungen weitergehen", sagt er.

Kandidaten der Münsinger CSU: 1. Thomas Schurz, 44 Jahre, selbständiger Hochbau- und Zimmerermeister; 2. Helge Strauß, 53, Geschäftsführer, 3. Petra Ferstl, 46, Anzeigenleiterin; 4. Bernhard Block, 27, Maurer; 5. Adrian Miggisch, 66, Polizeihauptkommissar im Ruhestand; 6. Julia Döhla, Rettungsassistentin; 7. Andreas Gampl, 21, Zimmermann; 8. Hans-Peter Huber, 29, Unternehmer; 9. Silvia Schurz, 48, Reisebürokauffrau; 10. Sylvester Huber, 26, Fischereiwirtschaftsmeister; 11. Bernd Hannemann, 71, IT-Manager im Ruhestand; 12. Ingrid Sebald-Wendl, 54, Hotelfachfrau; 13. Robert Uhle, 48, Entwicklungsingenieur Elektrotechnik; 14. Andreas Bigalk, 47, selbständiger Fliesenleger; 15. Dominik Bernwieser, 68, Orthopädieschuhmacher-Meister; 16. Peter Holzer, 66, Unternehmer