Eine Überraschung ist es nicht: Die Freien Wähler haben am Mittwochabend einstimmig Josef Niedermaier zum Landratskandidaten für die Kommunalwahl 2020 gewählt. Für den amtierenden Chef der Kreisbehörde wäre es die dritte Amtszeit. Der 56-Jährige führt auch die Liste der Kreistagskandidaten an. Auf Platz 2 folgt ihm die 69 Jahre alte Cornelia Irmer aus Geretsried.

Dass er weiterhin gerne Landrat sein möchte, daraus machte Niedermaier keinen Hehl. Er blickte auf seine und die Arbeit der Freien-Wähler-Fraktion im Kreistag in den vergangenen Jahren zurück. Sein Anspruch sei es gewesen, die Ressourcen und Finanzen des Landkreises derart solide aufzustellen, dass in "Notzeiten" keine "großen Sparrunden" notwendig seien, sagte Niedermaier. Als er 2008 angetreten ist, habe der Landkreis vor der großen Aufgabe gestanden, die Schulden der landkreiseigenen Entwicklungsgesellschaft DTK, die für die Kasernenkonversion gegründet worden war, abzubauen. 60 Millionen Euro mussten getilgt werden - erfolgreich, wie Niedermaier betonte. Der Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen habe nun nur noch 23 Millionen Euro Schulden - und sei so in der Lage, wieder Kredite aufzunehmen, sollte dies nötig werden. Die ehemalige Flintkaserne zu kaufen, sei die richtige Entscheidung gewesen. "Heute profitieren wir davon." Das Tölzer Landratsamt sei auf einen Standort konzentriert. Blicke er etwa nach Weilheim-Schongau, wo die Kreisbehörde auf mehrere Häuser verteilt sei, so würden die Vorteile der Flinthöhe deutlich: Es gebe kaum Synergieverluste. Auch die Personalkosten seien deutlich niedriger. Mit 123 Euro an Personalkosten pro Einwohner liege der Landkreis im hinteren Drittel aller oberbayerischen Kreise.

Trotz des Schuldenabbaus blieben ausreichend Mittel für andere Aufgaben. Niedermaier führte als ein Beispiel die Sanierung des Schulzentrums Geretsried an, die in den kommenden zehn Jahren etwa 47 Millionen Euro kosten soll.

Nach dem ersten Wahlgang bekannte Niedermaier, dass er sich selbst gewählt hatte, "weil ich überzeugt bin von dem, was ich mache". Dennoch dürften seine Fraktionskollegen ihm gerne einen Tritt verpassen, sollte er eines Tages "stur" werden in seiner Amtsausübung. Das Plenum lehnte es ab, einen Ersatzkandidaten für Niedermaier zu bestimmen, für den Fall, der 56-Jährige könnte aus gesundheitlichen oder anderen Gründen im kommenden Jahr nicht antreten.

In den weiteren Wahlgängen wurden die 60 Kandidaten und vier Ersatzkandidaten bestätigt. Wahlleiter Michael Bromberger, der ehemalige Eurasburger Bürgermeister, bat die Versammlung, bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 nur ein Kreuz bei den Freien Wählern zu machen - ungeachtet dessen, ob Bruder, Freund oder Tante auf einer anderen Liste kandidierten. "Das schadet uns, aber auch den anderen", meinte Bromberger. Cornelia Irmer sprach von einer "super Liste", die gut wählbar sei, und dass sie gerne von 2020 an die Mehrheitsfraktion im Kreistag stellen möchte.

Die Top-Kandidaten der Freien Wähler für die Kreistagswahl 2020: 1. Josef Niedermaier; 2. Cornelia Irmer; 3. Klaus Heilinglechner; 4. Susanne Merk; 5. Moritz Sappl; 6. Ursula Fiechtner; 7. Michael Lindmair; 8. Hubert Oberhauser; 9. Konrad Specker; 10. Ernst Diekmann; 11. Peter Gascha; 12. Ludwig Schmis; 13. Alois Schuller; 14. Günter Wagner; 15. Anni Stöckl; 16. Anton Ortlieb; 17. Ulrike Krischke; 18. Michael Grasl; 19. Claudia Roederstein; 20. Georg Riesch