Die Mitglieder der Unabhängigen Bürgerliste Königsdorf (UBL) haben sich eine klare Aufgabe gesetzt: Sie wollen ein starkes Gegengewicht zur absoluten Mehrheit der CSU im Gemeinderat bilden. Nicht nur, um der Demokratie Genüge zu tun und ein ausgewogenes Verhältnis im Gremium zu haben. Es gehe auch darum, "eine echte politische Diskussionskultur aufrecht zu erhalten", sagte UBL-Gemeinderat Josef Birzele. Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten stellt die parteifreie Wählergemeinschaft indes nicht auf. "Leider", wie Birzele findet. Doch es habe sich kein Bewerber bereit erklärt.

Aktuell sitzen im Königsdorfer Gemeinderat vier Vertreter der UBL, nach der Kommunalwahl am 15. März sollen es nach dem Willen der Gruppierung mindestens sechs sein. Sieben Frauen und neun Männer bewerben sich für die UBL um einen Sitz, in der gut besuchten Aufstellungsversammlung am Freitag wurde die Reihung einstimmig beschlossen. Die Liste führt die amtierende Gemeinderätin Marlies Woisetschläger an, zwei weitere der vier amtierenden UBL-Gemeinderäte stehen wieder zur Wahl. Nur Birzele selbst wird nicht mehr zu wählen sein - nach seinem Umzug nach Bad Heilbrunn verzichtet er auf eine erneute Kandidatur. Neben der Vorstellungsrunde der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten wurden auch die Überschriften für die Inhalte der UBL diskutiert. Diese sollen in den kommenden Tagen inhaltlich präzisiert und verfeinert werden.

Schon jetzt stellten die Vertreter allerdings heraus, dass die UBL "das offene Gespräch mit den Bürgern" pflegen und "in den Sitzungen des Gemeinderats mehr Öffentlichkeit und Transparenz herstellen" wolle. "In der Kommunalpolitik vertreten wir engagiert und mit Leidenschaft die Menschen in Königsdorf. Wir richten unsere Entscheidungen am sozialen Miteinander und an einer verantwortungsvollen, nachhaltigen und werteorientierten Politik aus", heißt es im Wahlprogramm. Schwerpunkte setzt die UBL auf die Themen Familien und Kinder, Bauen und Wohnen, Ökologie und Zukunftsorientierung, Finanzen, Mobilität, Dorfentwicklung und Wirtschaftsförderung.

Stolz ist Birzele darauf, dass die Liste der UBL "die Breite der Bevölkerung" abbilde und Vertreter aus allen Ortsteilen dabei sind. Die sieben Frauen und neun Männer gehören ihm zufolge den unterschiedlichsten Berufsgruppen an, bringen Lebenserfahrung mit und sind zudem alle im Gemeindeleben engagiert. "Viele Menschen aus unterschiedlichen Berufen, Lebenswirklichkeiten und mit verschiedenen Erfahrungen bedeuten eine echte Chance für die Demokratie", heißt es im Wahlprogramm. "Gemeinsam wollen wir Königsdorf als lebendige, lebenswerte, dörfliche Gemeinde erhalten und voranbringen. Wir wollen die politische und kulturelle Entwicklung und das soziale Miteinander unseres Ortes mitgestalten."

De UBL lädt am Sonntag, 9. Februar, zu einer Veranstaltung unter dem Motto "Königsdorf im Gespräch" ein, wo auch die politischen Inhalte detailliert vorgestellt werden sollen. Dann will die Gruppierung auch zum Thema Digitalisierung, Datenschutz und Mobilfunk/5 G mit den Bürgern diskutieren. Beginn ist um 10 Uhr im Trachtenheim Königsdorf.

Die Kandidaten der Unabhängigen Bürgerliste (UBL) für den Königsdorfer Gemeinderat: 1. Marlies Woisetschläger (Gemeinderätin); 2. Andreas Weber-Rothschuh; 3. Regina Selent; 4. Dr. Georg Stöckl (Gemeinderat); 5. Bernhard Woisetschläger (Gemeinderat); 6. Annemarie Schiefer; 7. Helmut Buchner; 8. Manfred Zäh; 9. Melanie Großmann ; 10. Monika Rost; 11. Ernst Gürlich; 12. Christiane Seitz-Britziolas; 13. Hanspeter Schön; 14. Dr. Christof Bosch; 15. Karin Waitzinger; 16. Peter Harrer; Ersatz: Johannes Schiefer; Maria Will; Martin Svejkovsky