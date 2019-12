Sebastian Naumann wird im März 2020 22 Jahre alt sein und will für die FDP in den Kreistag ziehen.

"Machen statt meckern": Das ist die Losung, die der Kreisverband der FDP für die Kommunalwahlen 2020 ausgibt. Steigende Mitgliederzahlen und doppelt so viele Listenkandidaten wie noch vor sechs Jahren sollen den Grundstein legen, "dass die FDP-Politik wieder Mannschaftssport wird im Kreistag", sagte der stellvertretende Kreisvorsitzende Patrick Lechner am Freitag bei der Aufstellungsversammlung. Ehrgeizige Ziele also, die er und die Kandidaten wiederholt betonten. Lechner und die Kandidaten haben beispielsweise vor, "eine Mitmach-Demokratie auf kommunaler Ebene zu etablieren", und wollen "als Team agieren und Sachpolitik machen". Die Themen Breitbandausbau und Transparenz nannte Lechner als zentrale Schwerpunkte. Und letzterer wurde gleich umgesetzt: Die Versammlung im Königsdorfer Restaurant am Bibisee streamten die Liberalen live im Internet.

Dass die Städte Geretsried und Wolfratshausen Anfang des Jahres einen neuen FDP-Ortsverband gegründet und zudem mit Lorenz "Larry" Terwey in Geretsried einen Bürgermeisterkandidaten nominiert haben, beflügelt die Liberalen im Landkreis zusätzlich. Lechner sieht die Partei im Aufschwung und kündigte zudem an, dass es auch in der Kreisstadt Bad Tölz zeitnah zur Gründung eines eigenen Ortsverbandes kommen werde.

Doch zurück zur Kreispolitik: 2014 hatten die Liberalen versucht, mit 17 Kandidaten die Liste mit 60 Plätzen zu füllen, am Ende errang lediglich Günther Fuhrmann einen Platz im Kreistag. Nun aber konnte die Kreis-FDP 33 Kandidaten für die Liste präsentieren, "und es geht uns nicht länger darum, einen Platz zu erkämpfen, sondern mehr", erklärte Fuhrmann, der mit 75 Jahren der älteste Kandidat ist. "Man kann eben nicht immer alles alleine machen, deshalb ist mein klarer Wunsch: Fraktionsstärke", fügte er an. Dazu wählten die 13 anwesenden Stimmberechtigten unter Leitung des Bundestagsabgeordneten Ulrich Lechte die Listenkandidaten für den Kreistag, die überwiegend aus Wolfratshausen oder Geretsried kommen, aber aus Bad Tölz und dem Südlandkreis. An der Spitze steht erwartungsgemäß der Geretsrieder Bürgermeisterkandidat Lorenz "Larry" Terwey. Der 54-jährige leitende Angestellte konnte nicht persönlich anwesend sein, stellte sich aber in einer Videobotschaft vor und betonte seine Werte in den Stichworten "familiär und sozial", "direkt und ehrlich" sowie "professionell und transparent". Auf Platz zwei folgt der erst 21-jährige Student der Geschichts- und Politikwissenschaften Sebastian Naumann aus Bad Tölz. Platz drei belegt Robert Weiß (39), Bankkaufmann aus Wolfratshausen, auf dem vierten Platz steht der Betriebspädagoge im Ruhestand Günther Fuhrmann. Auf dem fünften Platz folgt die erste von insgesamt sieben Frauen, die 72-jährige Gabriele Beatrix Mayer aus Wolfratshausen.

Die Kandidaten der FDP für den Kreistag: 1: Lorenz Terwey, 54, leitender Angestellter; 2: Sebastian Naumann, 21, Student; 3: Robert Weiß, 39, Bankkaufmann; 4: Günther Fuhrmann, 75, Betriebspädagoge; 5: Gabriele Beatrix Mayer, 72, Journalistin; 6. Edmund Häner, 45, Dipl.-Betriebswirt (FH); 7: Dr. Patrick Lechner, 42, IT-Manager; 8: Torsten Mohr, 53, IT-Berater/Dipl. Mathematiker Univ.; 9:Tobias Schönbrunn, 20, Automobilkaufmann; 10: Dagmar Reuter, 61, Teamassistentin; 11: Dr. Marcus-René Lisy, 45, Chemiker; 12: Jens Müller, 52, Rechtsanwalt; 13: Armin Prokscha, 40, Syndikusrechtsanwalt; 14: Daniel Schiffers, 36, Leiter Finanzen und Controlling; 15: Patrick Weiß, 34, Gesundheitsökonom; 16: Dr. Friedrich Böbel, 58, Physiker; 17: Stephanie Lorenz, 37, Studentin; 18: Andreas Fuhrmann, 36, Manager Vertriebsinnendienst; 19: Rita Golling, 73, Rentnerin; 20: Johannes-Georg Wagner, 65, Pensionär; 21: Christian Bertl, 51, Taxifahrer; 22: Horst Draudt, 55, Dipl. Volkswirt; 23: Brandon Morrell, 35; 24: Diana Terwey, 37, Verwaltungsangestellte; 25: Sarah Häner, 42, Dipl. Betriebswirtin (FH); 26: Christoph Kühbauch, 49, Verkaufsleiter; 27: Mario Tunjic, 44, Angestellter; 28: Luis Schröder, 22, Student; 29: Stefanie Lechner, 35, Biologin; 30: Martin Hindelang, 55, Selbständiger; 31: Gery Borchardt, 62; 32: Michael Gingele, 50; 33: Gereon Erpenbach, 24, Dualer Student.