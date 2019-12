Im Gemeinderat von Reichersbeuern herrschen harmonische Verhältnisse: CSU/Bürgerliche Wählerschaft und Freie Wähler haben aktuell jeweils sieben Sitze. Bürgermeister Ernst Dieckmann von den Freien Wählern kandidiert erneut und wird von der CSU/Bürgerlichen-Fraktion unterstützt, die keinen eigenen Kandidaten stellt. Im Gemeinderat herrscht fraktionsübergreifend Zufriedenheit mit der Arbeit des Bürgermeisters. Dieckmann sieht sich als "eher überparteilich". Er kandidiere für die Freien Wähler als Bürgermeister, aber nicht für einen Sitz im Gemeinderat, sagt er.

Das sei "Tradition" in Reichersbeuern: Wenn die CSU/Bürgerliche den Bürgermeisterkandidaten der Freien Wähler unterstützen, dann gebe es eine Übereinkunft, dass dieser nicht zusätzlich für den Gemeinderat kandidiert. Das Gleichgewicht dürfte sich in der kommenden Wahlperiode dennoch verschieben, weil die Grünen wohl als neue Kraft in das Gremium einziehen werden. Mit der Kandidatenliste, welche die Freien Wähler am Donnerstag im Altwirt aufgestellt haben, ist Dieckmann sehr zufrieden: 28 Bewerber plus zwei Ersatzkandidaten hätten sich gefunden. Der Frauenanteil sei mit vier Kandidatinnen leicht gestiegen. Die Reihenfolge wurde in einer Urwahl festgelegt.

Martina von Sigriz, derzeit einzige Gemeinderätin der Freien Wähler, tritt erneut an. Die 49-jährige Steinmetzin wurde auf Listenplatz fünf gewählt. Korbinian Reiter und Johann Niggl bewerben sich nicht mehr.

Es gebe einige Themen, welche die Gemeinde Reichersbeuern in den kommenden Jahren beschäftigen werden, sagt Bürgermeister Dieckmann. Die Dorferneuerung zum Beispiel oder der Verkehr vor allem im Bereich der Bahnhofstraße. Ein größeres Projekt ist der Umzug des Rathauses in das Raiffeisengebäude, das die Gemeinde im Jahr 2017 gekauft hat. Das Rathaus stehe dann für andere Nutzungen zur Verfügung. Ideen gebe es bereits, sagt Dieckmann: Seniorengerechte Wohnungen, Familienwohnungen, Dorfladen oder Arztpraxen.

Die Liste der Freien Wähler Reichersbeuern: 1. Klaus Harrer (52), Tiefbauunternehmer. 2. Josef Reiter (54), Schreinermeister. 3. Michael Sixt (41), Landwirt. 4. Karl Joachim (51), Schreinermeister, 5. Martina von Sigriz (49), Steinmetzin. 6. Klaus Hochwind (42), Vertriebsreferent. 7. Peter J. Gould (32), Maurermeister. 8. Philipp Minzlaff (40), Orthopäde. 9. Leonhard Seiler (50), Zimmerer. 10. Sebastian Bartsch (41), Kaufmännischer Angestellter. 11. Christine Hoyer (51), Mathematikerin. 12. Thomas Danner (51), Fuhrunternehmer. 13. Florian Bauer (35) Forstwirtschaftsmeister. 14. Andreas Pikalek (33), KFZ-Mechaniker. 15. Florian Melf (27), Fliesenleger. 16. Brigitte Langner (51), Büroangestellte. 17. Stefan Wechselberger (52), Heizungsbauer. 18. Michael Sigl (27) Maurer. 19. Mathias Pohl (41), Industriefachwirt. 20. Leonhard Seiler (26), Straßentiefbauer. 21. Maxi Harrer (28), Baggerfahrer. 22. Vroni Harrer (58), Kaufmännische Angestellte. 23. Josef Schwaiger (37), Versorgungstechniker. 24. Franz Frauenrieder (30), Marketing. 25. Christian Karl (43), Fliesenleger. 26. Julian von Sigriz (28), Berufsfeuerwehrmann. 27. Thomas Reiter (49), Hausmeister. 28. Stefan Hohenleitner (50), Selbständiger. Ersatzkandidaten: Maria Schichtl (29), Rechtsanwaltsfachangestellte. Josef Steinbacher (56), Industriemeister.