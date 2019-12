Kommunalwahl in Bad Tölz-Wolfratshausen

Die Bürgerliste Ammerland will ihre Sitze im Rathaus verteidigen

Auch nach dem Wechsel von Matthias Richter-Turtur zu den Grünen hofft die Bürgerliste Ammerland bei den Kommunalwahlen nächstes Frühjahr die beiden Sitze im Gemeinderat von Münsing verteidigen zu können. Mit Georg Sebald habe man eine hochkarätigen Ersatz gefunden, sagt Ernst Grünwald, der Dritte Bürgermeister. Der 41-jährige Sebald sei als ehemaliger Chef der Musikkapelle Münsing in der Gemeinde sehr bekannt. So stünden auch diesen Mal die Chancen nicht schlecht, sagt Grünwald, neben seiner Person wieder einen zweiten Kandidaten ins Rathaus zu bringen.

Es sei wichtig, dass die einzelnen Ortsteile gut vertreten seien, sagt Grünwald. "Das Politische steht in so einem Gemeinderat ja nicht so im Vordergrund", sagt er. Es gehe darum, gemeinsam das Beste für den Ort zu erreichen. "Ich bin deshalb immer noch ein starker Verfechter der Ortslisten", sagt Grünwald.

Die Bürgerliste Ammerland verfolgt dabei im Wesentlichen drei Ziele: Wichtig sei vor allem der Hochwasserschutz und damit auch der Bau eines neuen Feuerwehrhauses. "Unser jetziges ist einfach zu klein", erklärt Grünwald. Man wolle sich zudem weiter darum bemühen, dass zwischen Ammerland und Münsing ein Radweg gebaut wird. "Da sind wir schon länger dran", so Grünwald. Und schließlich gehe es auch weiterhin um den Dampfersteg. "Der geht uns schon sehr ab", sagt Grünwald. Zwar seien die Chancen eher gering, dass Ammerland so schnell wieder einen Anlegesteg bekommt. Man habe der zuständigen Schlösser- und Seenverwaltung zwar einen konkreten Vorschlag unterbreitet, nämlich den Biersteg neben der Wasserwacht. Das Interesse sei eher gering gewesen. Man wolle aber trotzdem an dem Thema dranbleiben, sagt Grünwald. "Wenn man sich nicht rührt, passiert auch nichts."

Die Kandidaten der Bürgerliste Ammerland: 1. Ernst Grünwald; 2. Georg Sebald; 3. Moritz Kolbinger; 4. Maria Sebald; 5. Christiana Biron; 6. Bernhard Döhla; 7. Erich Kühn; 8. Senta Gerer; 9. Petra Hirn; 10. Matthias Zündorff; 11. Cornelia Winkler; 12. Katrin Graf; 13. Hans Werner Hey; 14. Tobias Böck; 15. Maria Lanzinger; 16. Kathrin Müller-Menrad; 17. Manuela Sedlmeir