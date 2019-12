So wie in Holzhausen verliert auch die Ortsliste im östlichen Nachbarort "Einigkeit Degerndorf" ihre prägenden Persönlichkeiten: Die Gemeinderäte Christian Holzapfel und Ludwig Derleder werden zur Kommunalwahl im kommenden März nicht mehr antreten.

Künftig dürfte neben Markus Resenberger besonders Simon Berger eine wichtige Rolle in der Gruppierung übernehmen (Listenplätze eins und zwei). Als Mitinhaber und Geschäftsführer des Degerndorfer Futtermittelherstellers ist Berger im Ort bekannt. Der 37-jährige Wirtschaftsingenieur engagiert sich seit mehr als zehn Jahren zudem ehrenamtlich im Sportverein Münsing-Ammerland. "Ich möchte mitgestalten und die Chancen nutzen", begründet Berger seine Listenkandidatur.

Ein effektiver Hochwasserschutz zählt schon seit mehr als zehn Jahren zu den virulentesten Themen in Degerndorf. Dafür hatte das Wasserwirtschaftsamt Weilheim favorisiert, einen Damm an der engsten Stelle quer über den Sonderhamer Weiher zu bauen. Die Eigentümer des Gewässers hatten sich jedoch dagegen gewehrt. "Am Hochwasserschutz müssen wir dran bleiben", sagt Berger.

Ebenso beschäftigt die Degerndorfer die wachsende Verkehrsbelastung. Derzeit lässt die Kommune eine Wirkungs- und Machbarkeitsanalyse zu Entlastungen für alle Ortsteile erarbeiten. Dass Degerndorf mehr belastet werde, wenn Verkehrsströme umgelenkt würden, dürfe nicht passieren, sagt Berger. Dafür wolle sich die Ortsteilliste einsetzen. Zudem fordert die Gruppierung Glasfaser-Internet-Verbindungen in allen Ortsteilen. Wieder aktiviert werden soll laut Berger der Spielplatz am Dorfplatz beim Schulhaus. Für den gerade erst fertiggestellten Neubau des zentralen Treffpunkts der Dorfvereine hatte sich insbesondere der scheidende Gemeinderat Holzapfel stark engagiert.

Bis Januar will die "Einigkeit Degerndorf" ihre Wahlkampfthemen konkretisieren. Berger kündigt eine weitere Versammlung an, in der das ausgearbeitete Programm vorgestellt werden soll. So könnten die Degerndorfer Fragen stellen und gemeinsam diskutieren.

Kandidaten von Einigkeit Degerndorf: 1. Markus Resenberger, 42 Jahre, Zimmerer; 2. Simon Berger, 37, Unternehmer; 3. Gerlinde Bauer, 54, kaufmännische Angestellte; 4. Alfred Greinwald, 55, Landwirt; 5. Michael Öttl, 44, Kfz-Mechanikermeister; 6. Simon Lang, 27, Geschäftsführer; 7. Maximilian Holzer, 27, Entwicklungsingenieur; 8. Martina Blockinger, 43, Arzthelferin; 9. Dieter Rex-Stingl, 56, Verfasser; 10. Johann Steigenberger, 69, Schreinermeister; 11. Alois Holzer, 59, Bankkaufmann; 12. Gabriele Reinhardt, 56, Arzthelferin; 13. Josef Holzer, 27, Student; 14. Ronny Buchold, 36, Grabmalmonteur; 15. Martin Bestel jun., 29, Lagerist; 16. Regina Holzer, 33, Patentanwalts-Fachangestellte