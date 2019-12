Cornelia Zechmeister wird von der Parteifreien Wählergemeinschaft Icking (PWG) ins Rennen um das Bürgermeisteramt in Icking geschickt. Das teilt die Gruppierung per Pressemitteilung mit. Bei der Aufstellungsversammlung wurde die 54-jährige Verwaltungsfachwirtin kürzlich einstimmig von 34 anwesenden Mitgliedern gewählt. Derzeit ist die PWG mit drei Mitgliedern im Ickinger Gemeinderat vertreten.

Zechmeister arbeitet seit 2003 in der Gemeindeverwaltung Icking. Nach dreijähriger Tätigkeit im Standesamt leitet sie seit 13 Jahren das Bauamt der Isartalgemeinde. Die 54-Jährige hat in ihrer Heimatgemeinde 15 Kilometer isaraufwärts allerdings noch einen weiteren Job: Seit sechs Jahren ist sie Zweite Bürgermeisterin in Pullach für die Wählergruppe "Wir in Pullach" (WIP). Dort hätte sie zuvor auch gerne kandidiert, die WIP indes nominierte Reinhard Vennekold als Kandidat, dem sie ihre volle Unterstützung zusichert hat. Damit ist der Weg frei geworden für eine Kandidatur in Icking.

Dort wiederum liege ihr die Ortsentwicklung besonders am Herzen, sagt sie. "Ziel muss es sein, den Charme der Gemeinde zu erhalten bei moderatem Wachstum mit einer gemischten Bevölkerungsstruktur, in der Jung und Alt ihren Platz haben." Daneben haben für Zechmeister soziale Themen große Bedeutung. Deshalb will sie das lebendige Gemeindeleben weiterhin fördern und weiterentwickeln. "Als kommunikativer Mensch, der offen auf andere zugeht, ist mir natürlich das Miteinander sehr wichtig." Daher sieht Zechmeister das örtliche Vereinsleben als Basis und Anlaufpunkt gleichermaßen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. "Icking hat hierbei bereits enorm viel zu bieten." Dies zu fördern und weiter auszubauen und so wichtige Anlaufpunkte für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren bieten zu können, ist ihr Ziel. Verwaltungserfahrung und -kenntnisse sind Zechmeister zufolge heutzutage für Bürgermeister gerade kleinerer Kommunen ohne große Mitarbeiterzahl unerlässlich. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf ihre Tätigkeit als Zweite Bürgermeisterin von Pullach sowie auf eine mehr als 17-jährige Gemeinderatsmitgliedschaft, unter anderem als Sport- und Vereinsreferentin im Pullacher Gemeinderat.

Die vorgeschlagene Liste der 16 Gemeinderatskandidaten und zwei Ersatzkandidaten wurde unverändert von den Mitgliedern angenommen.

Die Kandidaten der PWG: 1. Matthias Ertl; 2. Dr. Peter Schweiger; 3. Uschi Loth; 4. Martin Schlickenrieder senior; 5. Manuela Angermüller; 6. Wolfgang Eimer; 7. Johannes Rieger; 8. Christa Hetzger-Oliv; 9. Markus Pauli; 10. Gabi Limbrunner; 11. Stefan Ertl; 12. Andrea Högl; 13. Wolfgang Färber; 14. Michael Mock; 15. Petra Schweiger; 16. Kilian Schlickenrieder. Ersatzkandidaten: Martin Schlickenrieder junior und Martin Schweiger.