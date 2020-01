In Bad Tölz geht mit den Kommunalwahlen am 15. März fast schon eine Ära zu Ende. Nahezu der halbe Stadtrat wird ausgetauscht, weil etliche Mandatsträger nicht mehr antreten. Und nach zwölf Jahren Amtszeit tritt auch Bürgermeister Josef Janker (CSU) ab, der aus Altersgründen nicht mehr kandidieren darf. Ins Rennen um seine Nachfolge schicken alle im Stadtrat vertretenen Parteien einen Bewerber. Ingo Mehner kandidiert für die CSU, Michael Lindmair für die Freie Wähler-Gemeinschaft, Franz Mayer-Schwendner für die Grünen und Michael Ernst für die SPD. Alle vier treffen bei der Podiumsdiskussion der Süddeutschen Zeitung Bad Tölz Wolfratshausen am Mittwoch, 19. Februar, im Saal der Franzmühle an der Salzstraße in Bad Tölz aufeinander. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass von 19 Uhr an.

Wie geht es weiter mit Bad Tölz, dieser und weiteren Fragen stellen sich die vier Bürgermeisterkandidaten bei der Podiumsdiskussion der "Süddeutschen Zeitung".

Bad Tölz befindet sich im Wandel. Die ehemalige Kurstadt sieht sich im Fremdenverkehr vor große Herausforderungen gestellt, die Transformation zu einem modernen Tourismusort ist ein schwieriger Prozess, der viele Fragen aufwirft: Braucht Tölz ein großes Hotel im Vier-Sterne-Segment? Fehlt eine Attraktion, wie es vormals das Spaßbad Alpamare war? Wohin soll die Entwicklung im Badeteil führen? Und wie könnte ein Weg mit der Jodquellen AG zur Zukunft des Jodquellenhofs, des Alpamare-Areals und der Wandelhalle aussehen? Dies ist aber nur ein großer Themenkomplex. Nachdem der Bau der Nordumfahrung mit dem Ende des Planfeststellungsverfahrens näher gerückt ist, geht es auch darum, wie das Lettenholz zu einem attraktiven Viertel umgestaltet werden kann. Weitere Themen sind der Klimawandel und - damit verknüpft - die E-Mobilität oder auch der Ausbau der Solarenergie. Neue und bessere Routen für Radfahrer und der öffentliche Nahverkehr wie zum Beispiel der Stadtbus gehören ebenfalls zu den Aufgaben, vor die sich der neue Bürgermeister gestellt sehen dürfte. Außerdem sollen die Bewerber dazu Stellung beziehen, wie transparent die Rathauspolitik unter ihnen ausfallen soll. Im Wahlkampf sprachen die vier Kandidaten bislang auf eigenen Veranstaltungen, also übereinander statt miteinander. Ingo Mehner und die CSU laden etwa zu Werkstattgesprächen ein, die FWG veranstaltet themenbezogene "5vor12"-Mittagessen mit Michael Lindmair, Michael Ernst von der SPD tritt unter dem Motto "Ernst fragt nach" auf, Franz Mayer-Schwendner (Grüne) hat sein Programm mehrmals erläutert, im Gasthaus, im Kolberbräu. Nun können sie auf dem SZ-Podium direkt ihre Argumente austauschen. Aber nicht nur dies: Vor allem sind die Bürgerinnen und Bürger eingeladen, ihre Fragen an die vier Kandidaten zu stellen.

Michael Ernst (SPD).

Franz Mayer-Schwendner (Grüne).

Michael Lindmair (Freie Wähler-Gemeinschaft).

Ingo Mehner (CSU).

