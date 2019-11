Aller guten Dinge sind drei: Dieses Sprichwort könnte für die Freie Wählerschaft Achmühle (FWA) gelten. Denn wie Gemeinderat Ralf Reichenberg erklärt, habe es für die Gruppierung bei Kommunalwahlen stets für zwei Ratssitze in Eurasburg gereicht. "Manchmal sind wir am dritten knapp gescheitert." Es sei also eine Hoffnung, für die Freie Wählerschaft mehr Mandate als bisher zu gewinnen, sagte er am Rande der Aufstellungsversammlung am Dienstagabend im Achmühler Bürgerhaus. Das Ergebnis werde aber auch dadurch entschieden, wie sich die anderen Gruppierungen in der Kommune aufstellten. Für die Gemeinderatsliste standen 16 Kandidaten und drei Ersatzkandidaten zur Wahl. Ralf Reichenberg wird die FWA-Liste anführen. Der 73-jährige Maschinenbauingenieur im Ruhestand sitzt für die Gruppierung seit 2002 im Gemeinderat. Dort vertritt er die FWA gemeinsam mit dem 67-jährigen Hubert Zwick. Der pensionierte Schulrat kandidiert auf Platz zwei. Dem Duo mit kommunalpolitischer Erfahrung folgt der 47-jährige Rechtsanwalt Robert Kramer auf dem Listenplatz drei. Vierte ist Petra Zurhorst-Mannke. Die 62-jährige Achmühlerin ist als Business-Coach tätig. Genau in dieser Reihenfolge hatte das Spitzenquartett bereits zur Kommunalwahl vor sechs Jahren kandidiert. Sieben der Bewerber auf der Liste sind Frauen.

Zur Aufstellungsversammlung hat die Achmühler Gruppierung noch kein Wahlprogramm erarbeitet. Ende November wollten sich die FWA-Vertreter zusammensetzen, um konkrete Ziele zu formulieren, kündigt Reichenberg an.

Die Kandidaten der Freien Wählerschaft Achmühle: 1. Ralf Reichenberg, 73 Jahre, Rentner; 2. Hubert Zwick, 67, Pensionär; 3. Robert Kramer, 47, Rechtsanwalt; 4. Petra Zurhorst-Mannke, 62, Business-Coach; 5. Thomas Mannke, 62, Personalleiter; 6. Susanne Schlarp, 32, Osteopathin; 7. Simone Jungfer, 41, Heilpraktikerin für Psychotherapie; 8. Melanie zum Hofe, 37, Personalreferentin; 9. Michael Zwick, 35, Lehrer; 10. Dirk Uttenbach, 43, Software-Projektleiter; 11. Helmut Steinberger, 79, Fliesenlegermeister im Ruhestand; 12. Pamela Gföller, 66, Rentnerin; 13. Heidi Steinberger, 53, selbständige Personalberaterin; 14. Christian Aukofer, 41, Ingenieur; 15. Ellen Hagemann, 57, Immobilienkauffrau; 16. Rudi Gföller, 72, Rentner