Die AfD will nicht bekanntgegeben, wer für den Wolfratshauser Stadtrat kandidiert, bis der Wahlausschuss die eingereichte Liste für die Kommunalwahl 2020 offiziell genehmigt hat. Dies habe der Vorstand des Kreisverbands Bad Tölz so entschieden, erklärt Axel Zamzow, stellvertretender Vorsitzender und Pressekoordinator des im März 2019 gegründeten Kreisverbands. Die AfD hatte ihre Liste bei der Stadt eingereicht, ohne vorher öffentlich in Erscheinung zu treten. Wolfratshausen ist die einzige Stadt im Landkreis, bei der die Rechtspopulisten für den Stadtrat kandidieren. Wie Zamzow sagt, seien auch öffentliche Auftritte geplant, allerdings erst "in Richtung Wahltermin" am 15. März, da der Kreisverband "noch sehr jung" sei und "viele Mitglieder vorsichtig" seien. Ein Wahlprogramm für Wolfratshausen habe man noch nicht erstellt, "da wir nicht davon ausgehen, dass die Chancen sehr hoch sind, dass die AfD in den Stadtrat kommt, wir aber trotzdem Flagge zeigen wollen", sagt Zamzow. Es gebe jedoch Ansätze eines Programms zur Stadtpolitik. So wolle man etwa "weg von solchen unsinnigen Dingen wie einer Surfwelle", sagt der Sprecher, der in Gröbenzell wohnt. "Themen gibt es genug. Wir können innerhalb von drei, vier Tagen ein Programm schreiben ohne Ende." Immerhin verrät er, dass bei der Kreistagswahl, für die die AfD auch eine Liste eingereicht hat, etwa 17 bis 19 Kandidaten antreten. Sie kommen laut Zamzow aus Tölz, Wolfratshausen, Geretsried und Lenggries.