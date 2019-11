Kommunalwahl in Bad Tölz-Wolfratshausen

Die Freie Wählerschaft Achmühle muss ihre Aufstellungsversammlung für die Gemeinderatswahl kommendes Frühjahr wiederholen. Der Grund ist ein Formfehler. Bei der ursprünglichen Aufstellung Anfang November hat es insgesamt vier Mal Stimmengleichheit gegeben. "Platz zwei und drei haben wir noch einmal neu gewählt", erklärt Ralf Reichenberg, der für die Gruppierung im Gemeinderat sitzt. Auf den dahinterliegenden Plätzen sei man einfach nach dem Prinzip "Ladies first" vorgegangen, so Reichenberg. Das lässt die Kommunalwahlsatzung aber nicht zu. Die Freie Wählerschaft muss ihre "Achmühler Liste" deshalb nun noch einmal neu nominieren. Das passiert am Montag, 2. Dezember. Beginn ist um 20 Uhr im Bürgerhaus Achmühle, Degerndorfer Straße 2.