Beim nächsten Termin der Reihe "Ernst fragt nach" in der Stadt Bad Tölz geht es um das Thema Jugend. "Es ist wichtig, dass wir die jungen Menschen auch politisch mit ins Boot holen", sagt der SPD-Bürgermeisterkandidat Michael Ernst. "Wir wollen wissen, welche Wünsche und Forderungen sie haben".

Dazu lädt Ernst und die Tölzer SPD zu einem Diskussionsabend am Samstag, 8. Februar, von 19 Uhr an ins "Pistolero" im Moralt Park (unterhalb vom Jailhouse) ein. Für das Thema "Jugend" wurden unter anderem alle kommunalen Erstwähler eingeladen. Trotzdem oder gerade deswegen sind aber auch alle Interessierten jeden Alters aufgerufen, an der Veranstaltung teilzunehmen, um in eine lebhafte Diskussion zu kommen.