Michael Lindmair hat eine schwere Zeit hinter sich. Im Mai hatte er sich als Bürgermeister-Kandidat der Freien Wähler-Gemeinschaft (FWG) aufstellen lassen, nur wenige Wochen später erlitt er einen Herzinfarkt. Und das mit gerade einmal 42 Jahren. Die unerwartete Krankheit hat ihn allerdings nicht aus der Bahn geworfen. Gut zwei Monate später zeigt er sich so agil wie immer. "Ich fühle mich gut", sagt Lindmair. "Gut aufgeräumt." Der Infarkt blieb ohne Folgen, allerdings nutzte der verheiratete Vater von zwei Kindern die Rekonvaleszenz, um über sein Leben nachzudenken. "Ich habe viel hinterfragt und priorisiert." An seiner Bewerbung um den anstrengenden Chefposten im Rathaus hält er jedoch fest. Ob er sich dafür fit genug fühlt? "Auf alle Fälle", sagt er. Und damit möge das Thema bitte erledigt sein.

Michael Lindmair ist Tölzer durch und durch. Wenn er von seiner "Nymphenburger Zeit" spricht, dann meint er die beiden Wochen nach seiner Geburt, ansonsten lebte er immer in der Kurstadt. Dort gehört er so vielen Vereinen an, dass ihre Auflistung diesen Artikel fast alleine füllen würde. Als da sind: der Partnerschaftsverein Bad Tölz-Vichy-San Giuliano Terme, die Schützenkompanie, der Verein "Rettet die Isar", der Flüchtlingshilfeverein "Asylplus", die Stadtkapelle, wo er erste Trompete spielt, und so weiter. Am wichtigsten aber dürfte in diesem Reigen die Tölzer Feuerwehr sein: Lindmair ist erster Vorsitzender. Anfang 2018 wurde er dazu gewählt, damit war er auch für die Organisation der 150-Jahrfeier verantwortlich. "Miteinander haben wir etwas Großes geschaffen", sagt er. Durch seine Arbeit an der Spitze der Feuerwehr sei er es gewohnt, "Entscheidungen zu treffen und mit den Konsequenzen dieser Entscheidungen zu leben".

Ob seiner mal aktiven, mal passiven Mitgliedschaft in all den Vereinen schreibt sich der FWG-Kandidat eine gewisse Bodenhaftung zu. Denn neben Kameradschaft bekomme er als Stadtrat dort schon auch mal Kritik zu hören, sagt er. Einen gewissen Vorsprung im Rennen ums Bürgermeisteramt verbindet er mit seinem Netzwerk an Kontakten jedoch nicht. "Jeder in einem Verein hat seine eigene Meinung, ganz egal, ob ich da dabei bin oder nicht." Sollte er gewählt werden, will er die Bürger, wo immer es geht, in den Entscheidungsprozess einbinden. Ansonsten ist es ihm wichtig, seine Politik der Bevölkerung zu erklären. Das sei dem Stadtrat in der Vergangenheit mitunter zu wenig gelungen.

Michael Lindmair ist Immobilienmakler. Von seinem Beruf her ergibt sich nahezu von selbst, dass die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt ganz oben auf seiner Agenda steht. Die kenne er von allen Seiten, sagt er. Aus Sicht der Investoren, der Wohnungssuchenden, der Immobilienbesitzer, der Politiker, der Juristen. Die Stadt, sagt Lindmair, müsse für jedweden Bedarf etwas parat haben. Da auf der Zwickerwiese mit dem Bebauungsplan "Hinterberg II" gerade Doppelspänner und Reihenhäuser für Familien geplant seien, "müssen wir auf der anderen Seite auch ein Projekt haben, das andere Gruppen bedient". Zum Beispiel jene, die sich nie eine eigene Immobilie leisten können, aber auch nicht so bedürftig sind, dass sie eine Sozialwohnung erhalten. Da komme nur Geschosswohnungsbau in Frage, so Lindmair. Damit die Mieten bezahlbar bleiben, könne man solche Bauvorhaben projektbezogen ausschreiben - "auch wenn die Bauträger das nicht lustig finden werden". Eine Überlegung wäre für Lindmair überdies, dass die Stadt eine eigene Wohnbaugesellschaft gründet.

Michael Lindmair ist im Badeteil aufgewachsen und wohnt dort noch immer. "Sehr gerne", wie er sagt. Das Kurviertel sieht er nicht als eine Art überdimensionierte Seniorenresidenz. Dort lebten auch Familien mit Kindern, wenngleich ein wenig versteckt, meint er. Die Zukunft des Quartiers sieht er zweigeteilt. Im Zentrum soll es eine "Kernerholungszone" mit Kurhaus, Kurpark, Vitalzentrum geben, das dem Gast viele und auch neue Gesundheitsangebote macht. "Da gehört auch ein Kneippbecken dazu", merkt Lindmair an. Anders könne das Badeteil in den Straßen am Rande aussehen. Wie genau, das werde die städtebauliche Voruntersuchung der Stadt zeigen, die noch in Arbeit ist. Auf diese Studie, sagt der FWG-Kandidat, müsse man dann "schnell und ehrlich reagieren".

Und schließlich sind da noch die Besitztümer der Jodquellen AG. Wandelhalle und Jodquellenhof sollten Lindmair zufolge für den Tourismus genutzt werden, auf dem Areal des ehemaligen Spaßbades Alpamare könnte man der Jod AG eine durchmischte Wohnbebauung zugestehen, die ehemalige Liegewiese würde sich für eine Spielplatz eignen. Den nahe gelegenen Vichy-Platz, der bislang nur "eine Kopfsteinpflasterwüste" sei, würde Lindmair gerne umgestalten. Außerdem schwebt ihm vor, den Kleinen Kursaal - wie einst im Bebauungsplan vorgesehen - als Markthalle mit Ständen oder vielleicht auch kleinen Geschäften zu nutzen. Dafür will er einen multifunktionalen Ersatz auf der Türk-Wiese neben dem Kurhaus schaffen. Der Neubau sollte für Veranstaltungen bis zu 100 Besuchern geeignet sein, von der Dia-Schau über Ausstellungen bis zum Hip-hop-Konzert. Ein Leuchtturmprojekt, wie es das Alpamare einstmals war, hält Lindmair für im Tourismus für entbehrlich. Tölz liege ideal zwischen Schlössern, Seen, Bergen und München, sagt er.

Auch im Verkehr will der 42-Jährige an einigen Stellschrauben drehen. Ein kostenloser Stadtbus wurde vom Stadtrat zwar als zu kostspielig verworfen, dennoch hält er daran fest: "Teuer heißt nicht, dass man es nicht machen kann." Unverständlich ist für ihn, das ein Fahrgast 20 Minuten am Busbahnhof am Isarkai warten muss, um zwischen den Linien 1 und 2 zu wechseln und so durch die ganze Stadt zu kommen. "Das muss praktikabler sein." Für Radler müsse das Radwegenetz in den Hauptachsen verbessert werden, so Lindmair. Vielleicht sei zwischen Kurviertel und Flinthöhe doch eine Route über die Nockhergasse zu bewerkstelligen. Im Badeteil sollte das versetzte Parken verschwinden - zugunsten neuer Gehsteige mit Fahrradstreifen. Was die E-Mobilität anbelangt, stellt sich Lindmair zentrale Plätze mit Ladestationen für Autos und E-Bikes vor, am Nockherplatz, bei den Stadtwerken, am Isarkai.

Michael Lindmair kommt am Ende nochmals auf die Feuerwehr zurück. 2001 hatten die Tölzer Brandbekämpfer etwa 30 Kollegen aus New York zu Gast, die sich nach den Anschlägen auf das World Trade Center in Kurstadt erholen sollten. Die Fire Fighters hätten nach drei Monaten hier erstmals an etwas anderes gedacht, erinnert sich Lindmair. "In dieser Zeit erzählten sie, was sie nicht vorher und nachher nie wieder erzählten." Das lag nach seinem Dafürhalten an der "einladenden Tradition" in Tölz. Und eben die ist für ihn das ganz Besondere an seiner Heimatstadt.